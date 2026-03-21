Ông Trump tính thu hẹp chiến dịch Iran, muốn các nước tự kiểm soát Hormuz

(VTC News) -

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã “tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu đề ra", khi xem xét thu hẹp cuộc chiến với Iran, đồng thời để các quốc gia khác kiểm soát eo biển Hormuz.

"Chúng ta đang tiến rất gần tới việc hoàn thành các mục tiêu, trong lúc cân nhắc giảm dần những nỗ lực quân sự vĩ đại của mình tại Trung Đông", ông Trump viết.

Trong bài đăng, ông Trump liệt kê 5 mục tiêu cốt lõi mà Mỹ theo đuổi. Trước hết là làm suy yếu hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, bao gồm hệ thống phóng và các thành phần liên quan. Tiếp đó, ông nhấn mạnh mục tiêu phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Tehran.

Ông Trump xem xét "thu hẹp" cuộc chiến với Iran, đồng thời để các quốc gia khác kiểm soát eo biển Hormuz.

Mục tiêu thứ ba là loại bỏ năng lực tác chiến của Hải quân và Không quân Iran, bao gồm cả vũ khí phòng không. Bên cạnh đó, ông tái khẳng định lập trường cứng rắn về hạt nhân, nhấn mạnh Mỹ sẽ “không bao giờ” để Iran tiến gần tới năng lực phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời luôn duy trì khả năng phản ứng “nhanh chóng và mạnh mẽ” nếu tình huống xảy ra.

Song song với các mục tiêu nhằm vào Iran, ông Trump cũng đề cập đến việc bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong khu vực, bao gồm Israel, Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait và những nước khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại quan điểm rằng Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Do đó, những nước đang sử dụng tuyến hàng hải này sẽ phải tự đảm nhận trách nhiệm bảo vệ và kiểm soát khu vực. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran khiến Tehran gia tăng nhắm mục tiêu vào tàu thuyền qua lại tại một trong những tuyến vận tải quan trọng nhất thế giới.

Ông Trump cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nếu được yêu cầu, nhưng cho rằng điều đó “có lẽ không cần thiết”. Theo ông, việc bảo vệ eo biển Hormuz sẽ là “một nhiệm vụ quân sự tương đối dễ dàng” đối với các quốc gia liên quan.

"Eo biển Hormuz phải được chính các quốc gia đang sử dụng tuyến đường này đảm trách việc bảo vệ và kiểm soát khi cần thiết, không phải Mỹ. Nếu được đề nghị, Mỹ sẽ hỗ trợ, nhưng khi mối đe dọa từ Iran bị loại bỏ thì điều đó sẽ không còn cần thiết. Quan trọng hơn, đây sẽ là một nhiệm vụ quân sự không quá khó đối với họ", ông nhấn mạnh.