16 máy bay quân sự Mỹ bị phá hủy từ khi bắt đầu chiến sự với Iran

Khoảnh khắc tiêm kích F-15 của Mỹ bị Iran đánh chặn. (Video: RT)

Theo NDTV, có ít nhất 16 máy bay quân sự của Mỹ bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran, bao gồm 10 máy bay không người lái tấn công MQ-9 Reaper bị trúng hỏa lực của đối phương cùng nhiều máy bay khác bị hư hại nặng.

Tổn thất nghiêm trọng nhất là do tai nạn, trong đó có ba máy bay F-15 của Mỹ bị bắn hạ bởi hỏa lực đồng minh ở Kuwait và một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 bị phá hủy trong hoạt động tiếp nhiên liệu. Toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay tiếp nhiên liệu đều thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Theo báo cáo, có 5 chiếc KC-135 khác cũng bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran khi đang đậu tại sân bay ở Ả Rập Xê-út.

Gần đây nhất, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn trúng mục tiêu vào máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ bằng hỏa lực phòng không và phát tán video được cho là ghi lại cảnh máy bay bị trúng đạn. Những thông tin này được CNN xác nhận và cho rằng máy bay bị hư hại nhưng đã có thể hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Mỹ trong khu vực.

"Số phận của chiếc máy bay chiến đấu vẫn chưa rõ ràng và đang được điều tra, khả năng nó bị rơi là rất cao", IRGC thông tin.

Video do IRGC công bố cũng cho thấy hình bóng một chiếc máy bay, dường như trùng khớp với hình dạng của chiếc F-35 bị trúng một vật thể lạ. Đoạn phim đột ngột cắt ngang sau khi bị trúng đạn.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, Đại úy Tim Hawkins xác nhận vụ việc và cho biết máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 này đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran” thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

“Máy bay đã hạ cánh an toàn và phi công đang trong tình trạng ổn định. Vụ việc này đang được điều tra”, ông Hawkins nói.

Vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên tiêm kích F-35 bị đánh chặn thành công trong cuộc chiến đang diễn ra tại Trung Đông. Loại tiêm kích này có giá trung bình khoảng 100 triệu USD/chiếc, được cả Mỹ và Israel sử dụng rộng rãi cho cuộc tấn công vào Iran.