Ông Trump hé lộ tín hiệu lạc quan chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

(VTC News) -

Ông cũng cho biết vấn đề Ukraine sẽ là một trong những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm 6/7, ông Trump đưa ra nhận định trên sau khi có các cuộc điện đàm vào cuối tuần với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể cơ sở để khẳng định một giải pháp cho cuộc xung đột đang ở gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, rạng sáng cùng ngày, Nga tiếp tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Kiev và khu vực lân cận.

Tại Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga tin rằng lập trường của Mỹ về cách giải quyết xung đột vẫn không thay đổi. Ngược lại, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Zelensky nhận định ông Trump đang nhìn nhận cuộc chiến theo một góc độ mới sau những thành công gần đây của Ukraine trên chiến trường.

"Đây là một vấn đề mà tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần đến giải pháp hơn nhiều so với mọi người nhận ra. Và Tổng thống Putin muốn cuộc xung đột này kết thúc. Tôi có thể khẳng định điều đó rất rõ ràng", ông Trump nói với các phóng viên. Ông Trump cũng cho biết đã có một cuộc điện đàm "tốt đẹp" với ông Putin trong dịp Quốc khánh Mỹ 4/7. Theo một trợ lý Điện Kremlin, cuộc trao đổi kéo dài khoảng 85 phút, trong đó Tổng thống Mỹ đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con đường hướng tới hòa bình.

"Tổng thống Zelensky hiện cũng muốn cuộc xung đột kết thúc. Chúng tôi sẽ đến dự Hội nghị NATO và sẽ thảo luận về vấn đề này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được điều đó", ông Trump nói thêm.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 8/7 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Một quan chức Mỹ cho biết mục tiêu của cuộc gặp là tạo động lực mới cho các nỗ lực chấm dứt chiến sự. Quan chức này cũng tiết lộ nhiều khả năng ông Trump sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cũng cho biết Tổng thống Putin và ông Trump đã nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc trong thời gian tới. Theo ông, Moskva nhận thấy lập trường của Tổng thống Mỹ về cuộc xung đột vẫn nhất quán.

"Ông Trump có quan điểm khá nhất quán. Những suy đoán cho rằng ông ấy thay đổi lập trường như chong chóng là hoàn toàn không đúng", ông Peskov nói với các phóng viên. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Mỹ hiểu rõ tình hình hiện nay và luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin mà Tổng thống Putin chuyển tới.

Tổng thống Zelensky trong khi đó mô tả cuộc điện đàm cuối tuần với ông Trump là "rất tốt đẹp".

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông cho biết Tổng thống Mỹ đã nói rằng Ukraine "đang làm rất tốt" trong chiến dịch sử dụng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga. Theo Kiev, các cuộc tấn công này đã góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực của Nga.

Trong phát biểu mới nhất, ông Trump cũng không nhắc lại tuyên bố trước đây rằng Tổng thống Zelensky cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Nga vì Ukraine "không nắm những quân bài" cần thiết trên bàn đàm phán.