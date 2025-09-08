Ông Trump đưa ra 'lời cảnh báo cuối cùng' cho Hamas

(VTC News) -

Hôm 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên nền tảng Truth Social với nội dung: "Người Israel chính thức chấp nhận điều khoản của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi cảnh báo Hamas về hậu quả của việc không chấp nhận. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi, sẽ không có lần nào nữa!".

Sau đó, Hamas cho biết trong một tuyên bố họ nhận được một số ý tưởng từ phía Mỹ thông qua các nhà trung gian để đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Hiện tại, Hamas đang thảo luận với những người trung gian về cách phát triển những ý tưởng đó, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Hamas cũng tái khẳng định sự sẵn sàng đàm phán để thả tất cả con tin nhằm đổi lấy "tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt xung đột" và rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi vùng đất này.

Hôm 6/9, hãng tin N12 News của Israel đưa tin ông Trump đưa ra đề xuất ngừng bắn mới cho Hamas. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả toàn bộ 48 con tin còn lại vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel và đàm phán chấm dứt xung đột trong thời gian ngừng bắn tại vùng đất này.

Reuters dẫn lời quan chức Israel cho biết Israel đang "nghiêm túc xem xét" đề xuất của Tổng thống Trump, nhưng không nêu thông tin chi tiết.

Cuộc khủng hoảng con tin bắt nguồn từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10/2023, làm khoảng 1.200 người thiệt mạng, hơn 250 người bị bắt làm con tin và đưa sang Gaza.

Hiện tại, vẫn còn khoảng 50 con tin người Israel bị giam giữ trong tay Hamas tại Gaza, trong đó chỉ 20 người được cho là còn sống. Hamas đề xuất thả một phần số con tin để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời, nhưng ông Trump yêu cầu phải thả hết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột chỉ có thể chấm dứt khi Hamas buông vũ khí, Israel kiểm soát an ninh trở lại và chính quyền dân sự mới thành lập tại Gaza. Đổi lại, Hamas yêu cầu chấm dứt xung đột và Israel rút quân khỏi Gaza.