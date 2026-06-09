Ông Trump đề cử cựu luật sư riêng làm Bộ trưởng Tư pháp

(VTC News) -

Sau khi bà Pam Bondi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng Tư pháp, luật sư Todd Blanche đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng cơ quan này cho đến thời điểm hiện tại. Quyết định được đưa ra sau khi bà Bondi vấp phải chỉ trích liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ điều tra về tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein.

Nhà Trắng thông báo họ sẽ chính thức gửi đề cử ông Blanche đối với vị trí Bộ trưởng Tư pháp lên Thượng viện. Tuần trước, ông Trump nói với khách mời tại bữa tiệc tối ở Nhà Trắng rằng ông dự định đề cử ông Blanche.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng luật sư Todd Blanche. (Ảnh: Reuters)

"Ngày mai, tôi sẽ chỉ đạo việc bổ nhiệm ông ấy làm Bộ trưởng Tư pháp chính thức", ông Trump nói trong đoạn video được Phó chánh Văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino đăng tải trên mạng xã hội hôm 3/6.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu ông Blanche có nhận được đủ sự ủng hộ tại Thượng viện Mỹ hay không, bởi Thượng viện có quyền phê chuẩn đề cử đối với quan chức cấp cao trong chính quyền, chẳng hạn như Bộ trưởng Tư pháp.

Những tuần gần đây, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội giáng loạt đòn mạnh xuống ông Trump khi tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Mỹ giảm sút do vấn đề kinh tế và xung đột với Iran. Hiện tại, chỉ còn 5 tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng đối với ông Trump.

Việc đề cử ông Blanche cũng diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ đối mặt nhiều tranh cãi liên quan đến một đề xuất thành lập quỹ bồi thường trị giá 1,8 tỷ USD. Nhiều người chỉ trích quỹ này có thể trở thành công cụ mang lại lợi ích cho đồng minh chính trị của ông Trump.

Ngoài ra, ông Blanche là thành viên trong nhóm luật sư bào chữa cho Tổng thống Trump tại phiên tòa ở New York liên quan đến cáo buộc "tiền bịt miệng" trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels.

Ông Blanche cũng tham gia nhóm bào chữa trong hai vụ án liên bang do Công tố viên đặc biệt Jack Smith khởi tố về cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.