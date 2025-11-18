Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều nay 18/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 7 chuyên đề, để thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cụ thể, HĐND tỉnh có tờ trình nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Tấn Đức.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã giới thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt tán thành bầu ông Nguyễn Văn Út làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư đã điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969, quê ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cũ) - nay là tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Út đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Long An cũ: Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao Quyết định điều động, chỉ định cho ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Long An tháng 11/2020, ông Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khi Long An và Tây Ninh hợp nhất, ông Nguyễn Văn Út được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới từ ngày 1/7/2025.

Tháng 10/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Chiều 18/11, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.