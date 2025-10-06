Ông Lê Quang Huy thôi làm đại biểu Quốc hội

(VTC News) -

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Quốc hội, chiều 6/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1854 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, ngày 22/9, ông Lê Quang Huy có đơn thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Ông Lê Quang Huy.

Sáng cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, hôm 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, phụ trách và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh này.