Ông Dương Anh Đức làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM 

(VTC News) -

Sáng 25/8, tại Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại UBND TP.HCM để giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê ở TP Đà Nẵng. Ông là PGS Công nghệ thông tin, TS Toán học.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Dương Anh Đức. (Ảnh: SGGP)

Trước khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Đức tham gia nhiều nhiệm vụ tại TP.HCM, bắt đầu từ giảng viên Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.

Năm 1996 - 2011, ông làm giảng viên, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ 2011 - 2017, ông làm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin. Trong thời gian này, ông cũng đảm nhận cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ 2017 - 2020, ông làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Ngày 27/3/2020, tại kỳ họp thứ 19 HĐND TP.HCM khóa IX, ông Dương Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tháng 5/2024, ông được phân công giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 1 (trước đây).

Từ tháng 7/2025, ông Dương Anh Đức được phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.