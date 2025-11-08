Ô tô va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc ở Thanh Hóa, 4 người thương vong

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 8/11 trên tuyến cao tốc Bắc – Nam (đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ I.4, thời điểm trên, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37K-289.8x chạy trên cao tốc theo hướng Bắc – Nam. Khi đến Km 377+150 thuộc địa phận xã Trường Lâm, ô tô này va chạm mạnh với xe đầu kéo biển kiểm soát 38H-020.2x kéo theo rơ-moóc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô 7 chỗ có 6 người, gồm tài xế và 5 hành khách. Tài xế tử vong tại chỗ, 3 hành khách bị thương nặng. Phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, những người này di chuyển từ sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đang trên đường về Nghệ An thì gặp nạn.

Vụ tai nạn xảy ra ngay trên làn đường chính giữa tuyến cao tốc, khiến giao thông hướng Hà Nội – Nghệ An bị tê liệt. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, tạo nên cảnh ùn tắc kéo dài gần 20km suốt nhiều giờ liền.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cục CSGT cùng đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết phương tiện, đồng thời phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.