Va chạm với ô tô 7 chỗ, xe tải lật nhào giữa đường ở TP.HCM

Trưa 11/10, Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và xe tải vừa xảy ra trên địa bàn.

Xe tải lật nhào giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, tại ngã tư đường Võ Văn Tần, Phạm Văn Đồng thuộc phường Bình Dương, TP.HCM xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn

Va chạm mạnh khiến xe tải lật nhào giữa đường. Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ hư hỏng nặng phần đầu, trong khi xe tải nằm giữa đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương nhẹ, cả hai phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.