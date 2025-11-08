Ba người trong gia đình tử vong sau va chạm với xe container ở TP.HCM

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30, xe container biển số 61H-145.xx lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực giao với Quốc lộ 1K, tài xế cho xe rẽ phải thì va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba người ngã xuống đường, bị bánh xe container cán qua. Người bà và cháu ngoại tử vong tại chỗ, còn người ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực giao giữa đường Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 1K được ghi nhận có mật độ xe container, xe tải nặng lưu thông lớn, thường xuyên xảy ra va chạm.

Trước tình trạng này, TP.HCM đã yêu cầu đơn vị quản lý tuyến đường phối hợp Tập đoàn Becamex điều chỉnh biển báo, phân làn và tổ chức lại giao thông trên tuyến, thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.