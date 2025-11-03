Ô tô dàn hàng 4, xe máy luồn lách trong mưa lạnh sáng đầu tuần

Theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 3-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa nhiều nơi. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Cũng trong khoảng thời gian này, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.