Nước sông Hồng dâng cao 'nuốt' làng bãi giữa, người dân khóc ròng

(VTC News) -

Nước sông Hồng dâng cao mức báo động “nuốt chửng” làng bãi giữa, người dân khóc ròng vì nhà bị nhấn chìm, chuối Tết mất trắng.

Quốc Tú
