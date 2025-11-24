Nước sông Hà Thanh dâng cao, nhiều nơi ở Gia Lai tái ngập

(VTC News) -

Sáng 24/11, ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết cả 4 khu phố 1, 2, 3, 4 trên địa bàn phường đều đang bị ngập.

Đáng chú ý, đây là những khu dân cư vừa trải qua trận lũ lịch sử, nay lại tiếp tục ngập sâu trong đêm 23 và rạng sáng nay. Nhiều vùng trũng của phường bị nước dâng nhanh bủa vây, có nơi ngập sâu đến 1m.

Nhiều khu vực ở Gia Lai tái ngập lụt.

Theo người dân địa phương, khoảng 19h hôm qua, nước bắt đầu dâng trước cửa nhà và đến 3-4h sáng nay thì lên nhanh gần tới đầu gối, tràn vào sân.

Ngoài phường Quy Nhơn Bắc, mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước sông Hà Thanh dâng trở lại còn gây ngập cục bộ khu vực Diêu Trì, Canh Vinh...

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Gia Lai, cho biết đêm qua, do ảnh hưởng của gió đông kết hợp không khí lạnh, khu vực ven biển huyện Phù Cát và Vân Canh (cũ) có mưa giông mạnh. Lượng mưa ghi nhận tại nhiều điểm xấp xỉ 100 mm. Nước sông Hà Thanh vì thế dâng lên nhanh chóng, gây ngập cục bộ vùng hạ lưu.

Trước đó, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 3 người tại Gia Lai chết (phường Quy Nhơn 1 người, phường Quy Nhơn Đông 2 người); hơn 19.200 ngôi nhà với khoảng 71.086 người bị ngập, cô lập.

Mưa lũ cũng gây ngập cục bộ một số tuyến đường tràn, sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông, công trình hạ tầng, hư hỏng các công trình nông nghiệp. Ước tính thiệt hại 1.000 tỷ đồng.