Nước mắm cao cấp vị xưa - một thập kỷ kiên định cùng vị ngon nguyên bản

Có những giá trị không được tạo ra từ xu hướng, mà được bảo tồn bằng cả một thập kỷ tâm huyết. Đó chính là con đường mà Nước mắm Vị Xưa đã kiên định lựa chọn. Thay vì vội vã, Vị Xưa dành trọn 10 năm để trân trọng và giữ gìn “hương vị nguyên bản” – là linh hồn của nước mắm Phú Quốc. Hành trình ấy là một lời cam kết để mỗi giọt mắm đều là giọt nước mắm ngon thuần khiết nhất khiến lay động vị giác và trái tim người thưởng thức.

Hành trình 10 năm kiên định - lưu giữ giá trị Nguyên Bản

Một thập kỷ trôi qua, nhịp sống hiện đại cũng ngày càng hối hả. Trong guồng quay vội vã ấy, nhiều hương vị thân quen dần bị lãng quên, nhường chỗ cho những xu hướng ẩm thực thức thời, nhanh chóng.

Giữa bối cảnh đó, Nước mắm Vị Xưa chọn một lối đi riêng - một con đường không chạy theo xu hướng, mà lắng đọng để tìm về giá trị thật, gìn giữ chất xưa.

Đó chính là con đường của tâm huyết, của sự chờ đợi để bảo tồn di sản nước mắm truyền thống mà cha ông đã dày công vun đắp. Bởi Vị Xưa hiểu, chỉ có nước mắm xưa, được ủ chượp trọn vẹn bằng cả thời gian và tình yêu nghề, mới có thể lay động những ai trân quý giá trị nước mắm nguyên bản, gợi nhớ về những bữa cơm gia đình ấm áp.

Nước mắm Vị Xưa đồng hành cùng mọi nhà, nâng tầm hương vị của sự sum vầy.

"Nguyên bản Phú Quốc" – cam kết chất lượng làm nên linh hồn Vị Xưa

Sự kiên định mà Nước mắm Vị Xưa lựa chọn không chỉ là một lời hứa. Đó là một cam kết chất lượng rõ ràng nguồn gốc được thể hiện bằng hành động, là linh hồn làm nên thông điệp "Nguyên bản Phú Quốc" trứ danh. Cam kết ấy được gìn giữ trọn vẹn suốt 10 năm qua, bắt đầu từ hai yếu tố cốt lõi: Nguồn nguyên liệu tinh túy từ Phú Quốc và phương pháp ủ chượp đủ tháng đủ ngày một cách tự nhiên bằng sự kiên nhẫn.

Sự chắt lọc từ nguồn cá cơm tinh túy của đảo ngọc

Một hương vị nguyên bản chỉ có thể bắt đầu từ một nguồn nguyên liệu nguyên bản. Thấu hiểu sâu sắc điều đó, Nước mắm Vị Xưa đặt trọn niềm tin vào món quà vô giá từ biển cả. Đó chính là nguồn cá cơm Phú Quốc chất lượng.

Không phải bất kỳ loại cá cơm nào cũng được lựa chọn. Đó phải là những mẻ cá cơm than, cá cơm sọc tiêu tươi ngon nhất, được đánh bắt đúng mùa vụ, khi cá đạt độ trưởng thành và giàu đạm nhất. Chính sự chắt lọc kỹ lưỡng ngay từ khâu đầu vào này đã đảm bảo Vị Xưa mang trong mình sự tinh khiết và hương vị đặc trưng mà chỉ vùng biển đảo ngọc mới có. Nhưng để biến nguồn nguyên liệu tinh túy ấy thành một giá trị quý báu, Vị Xưa cần đến một yếu tố còn quý giá hơn đó chính là sự kiên nhẫn.

Phương pháp ủ chượp truyền thống – nơi thời gian chắt chiu từng giọt mắm

Bí quyết làm nên hương vị nguyên bản Vị Xưa bắt nguồn từ phương pháp ủ chượp trong thùng gỗ đặc trưng.

Sự kiên nhẫn và tâm huyết của Vị Xưa thể hiện rõ nhất qua lòng trung thành tuyệt đối với phương pháp ủ chượp truyền thống trong thùng gỗ bời lời đặc trưng của Phú Quốc.

Không có con đường tắt, từng giọt mắm là kết tinh của 12 tháng ròng ủ chượp, một sự chờ đợi kiên nhẫn để cá và muối được hòa quyện trọn vẹn, lên men tự nhiên và đạt đến độ chín muồi hoàn hảo.

Sự kiên nhẫn này tôn trọng tuyệt đối quy trình mà cha ông ta ngày xưa để lại và từ đó chắt chiu từng giọt nước mắm sóng sánh đỏ nâu cánh gián trong veo tự nhiên và đẹp mắt. Hương thơm đậm đà và hậu vị ngọt sâu đặc trưng. Đó là hương vị mà không một công nghệ vội vã nào có thể thay thế.

Hương vị đậm đà và hậu vị ngọt sâu – lời hồi đáp xứng đáng cho 12 tháng chờ đợi.

Chuẩn chất lượng quốc tế, khẳng định niềm tin Việt

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Nước mắm Vị Xưa là một cam kết được chứng minh bằng những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Cam kết ấy sớm được khẳng định khi nhà máy sản xuất đạt các chứng nhận An toàn quốc tế như BRC, FSSC 22000, ISO và chính thức sở hữu EU Code và đạt tiêu chuẩn khắt khe FDA của cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, trở thành "tấm vé thông hành" đưa vị ngon nguyên bản chinh phục các thị trường khó tính bậc nhất như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Canada.

Cùng hành trình vươn xa thế giới, tại thị trường Việt Nam, Nước mắm Vị Xưa đã 9 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam Chất lượng cao, một minh chứng bền vững cho niềm tin yêu mà hàng triệu gia đình Việt gửi trao.

Hộp Xuân Vị Xưa: Món quà trao gửi vị ngon Nguyên Bản

Hộp Xuân Vị Xưa: Nơi giá trị nguyên bản được khoác lên mình dáng hình tinh tế và sang trọng.

Điều làm nên giá trị của Vị Xưa không chỉ nằm ở hành trình 10 năm, mà còn ở triết lý rất riêng về sự giao hoà giữa hai vai trò: “Người Gìn Giữ” và “Người Cách Tân”.

Là "Người Gìn Giữ", thương hiệu chọn chắt chiu trọn vẹn phần Hồn – đó là hương vị nguyên bản Phú Quốc, vốn quý giá và bất biến.

Là "Người Cách Tân", thương hiệu không ngừng chăm chút cho phần Dáng – đó là thiết kế tinh tế, sang trọng, để đồng điệu cùng nhịp sống của người tiêu dùng hiện nay.

Tại Vị Xưa, truyền thống và hiện đại không chỉ tồn tại song song mà cùng nhau tôn vinh giá trị thật theo cách tinh tế nhất.

Xuân này còn gì thiết thực và tinh tế hơn khi trao tặng nhau những hộp quà xuân Vị Xưa thật đẹp như một tặng phẩm trân quý, thay lời gửi trao đến mọi gia đình Việt một chữ "Tình" mặn mà như chính hương vị từ biển khơi.

Nước mắm Vị Xưa – cam kết cho một thập kỷ tiếp theo

Hành trình 10 năm không phải là một đích đến, mà là một nền tảng vững vàng cho một chương mới. Nước mắm Vị Xưa cam kết tiếp tục nâng niu hương vị quý báu của ẩm thực Việt, để mỗi mâm cơm gia đình đều là một trải nghiệm vị giác đong đầy và trọn vẹn.