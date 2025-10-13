Nữ võ sư Trung Quốc được mệnh danh 'thần tiên tỷ tỷ', sánh ngang Lý Liên Kiệt

(VTC News) -

Mao Nhã Kỳ biểu diễn quyền thuật, kiếm pháp.

Từ năm 6 tuổi, Mao Nhã Kỳ bắt đầu học võ, đến năm 23 tuổi trở thành nhà vô địch wushu thế giới. Sau khi giải nghệ, Mao Nhã Kỳ mở homestay, kinh doanh phòng gym, thành lập công ty, làm huấn luyện viên đội võ thuật quốc gia Malaysia…

Khi nhắc tới cô, truyền thông Trung Quốc thường gọi là “nữ hiệp”, “thần tiên tỷ tỷ”. Mao Nhã Kỳ thậm chí từng được đề cử cùng Lý Liên Kiệt trong danh sách “10 nhân vật lớn của võ thuật Trung Quốc”.

Tiêm thuốc tê, 'chấp' 1 chân vẫn vô địch thế giới

Mao Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Lộc Thành (Ôn Châu). Khi còn nhỏ, do sức khỏe yếu, Mao Nhã Kỳ được cha mẹ gửi đi học võ. Không ngờ từ đó cô bén duyên sâu với con đường này. Mao Nhã Kỳ luyện tập chăm chỉ, không bao giờ lười biếng.

Những bạn tập cùng không ai theo nổi cường độ của Mao Nhã Kỳ. Họ luôn muốn kéo cô nghỉ ngơi, nhưng chưa bao giờ thành công. Nếu không thấy mồ hôi đổ trên người Mao Nhã Kỳ, người ta sẽ tưởng cô là cỗ máy không biết mệt.

Mao Nhã Kỳ có nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người ngỡ ngàng

“Có lẽ đó là do tôi bướng bỉnh. Một khi đã quyết, tôi phải dốc 100% sức mình”, Mao Nhã Kỳ nói. Trước thềm giải vô địch Wushu thế giới 2005, cô bị chấn thương dây chằng cổ chân phải trong khi tập luyện. Lúc lên máy bay, cô vẫn đi cà nhắc. Tuy vậy, trước cơ hội thi đấu hiếm có, Mao Nhã Kỳ quyết định liều một phen.

Đến ngày thi, vết thương vẫn chưa hồi phục, mà bài thi lại có động tác nhảy lộn vòng ra sau – rất mạo hiểm. Thấy Mao Nhã Kỳ nhất quyết muốn ra sân, bác sĩ đội đã tiêm thuốc tê cục bộ. Mao Nhã Kỳ cắn răng chịu đau, hoàn thành phần thi.

Mao Nhã Kỳ có niềm đam mê lớn với võ thuật Trung Quốc

Không ai ngờ được Mao Nhã Kỳ giành HCV vô địch thế giới, còn đạt điểm số kỷ lục 9,9 – cao nhất trong lịch sử Wushu thời điểm đó. Khi kết quả được công bố, đồng đội và HLV ùa lên ôm chầm lấy Mao Nhã Kỳ trong tiếng reo hò. Bác sĩ run rẩy nói sau đó: “Lúc tiêm thuốc cho em, tay tôi vẫn còn run”.

Cận cảnh nhan sắc của Mao Nhã Kỳ

Theo trang chủ của ASIAD 2022, Mao Nhã Kỳ có sự nghiệp thi đấu chói lọi với hàng loạt danh hiệu như HCV giải vô địch wushu Châu Á năm 2004, HCV giải vô địch wushu thế giới năm 2005, và vô địch toàn năng wushu tại Á vận hội Doha 2006. HCV tại Á vận hội Doha đã giúp cô hoàn thành cú “Grand Slam” vô địch wushu trong sự nghiệp thể thao cá nhân.

Mao Nhã Kỳ gây thương nhớ khi chụp ảnh cổ trang

Từ tháng 9/2011 đến tháng 7/2012, Mao Nhã Kỳ làm huấn luyện viên cho đội wushu Malaysia, dẫn dắt đội giành 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại giải vô địch thế giới 2011; 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2011; 2 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch châu Á 2012…

Cả đời cống hiến cho võ thuật

Trên sân thi đấu, Mao Nhã Kỳ mang khí chất nghiêm nghị, nhưng ngoài đời cô lại là một cô gái xinh đẹp. Nhiều người gặp lần đầu gặp Mao Nhã Kỳ nhầm tưởng cô là diễn viên. Sau khi giải nghệ, Mao Nhã Kỳ đã tham gia nhiều hoạt động, một trong số đó là làm sách truyền bá võ thuật Trung Quốc, đặc biệt là Nam Quyền Ôn Châu.

Mao Nhã Kỳ từng làm HLV cho tuyển wushu Malaysia

Nam Quyền Ôn Châu là một trong những loại quyền thuật truyền thống địa phương của khu vực Nam Chiết Giang. Sau hàng nghìn năm, Nam Quyền Ôn Châu được lưu truyền rộng rãi.

Năm 2010, Nam Quyền Ôn Châu đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp tỉnh Chiết Giang. Nam Quyền Ôn Châu được liệt vào một trong 128 loại quyền thuật xuất sắc của Trung Quốc, cùng với Nam Quyền Phúc Kiến, Quảng Đông được gọi là ba phái Nam Quyền lớn của Trung Quốc.

Mao Nhã Kỳ thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường trên mạng xã hội

Kỹ thuật Nam Quyền Ôn Châu dung hợp võ thuật Thiếu Lâm Nam Bắc, hình thành các loại quyền độc đáo như Cương Nhu Pháp Môn Quyền, Trung Lan Khung Quyền Pháp, với đặc trưng mã bộ thấp, sức mạnh dồi dào.

Mao Nhã Kỳ là một trong số những võ sĩ wushu nổi tiếng Nhất Trung Quốc

Mao Nhã Kỳ thường xuyên luyện thư pháp, tập Thái Cực, đi lại giữa các nước để truyền bá văn hóa võ thuật. Ngoài ra, cô còn học tập Trung y và Kinh Dịch. Mao Nhã Kỳ còn muốn thực hiện khóa học trực tuyến Võ thuật Trung Hoa để giúp nhiều người hiểu hơn về lịch sử và chiều sâu uyên thâm của võ thuật.

Ngoài võ thuật, Mao Nhã Kỳ còn học tập Trung y và Kinh Dịch

Bên cạnh đó, Mao Nhã Kỳ còn mở homestay ở làng Bát Quái Chư Cát, Kim Hoa, lấy thương hiệu “Nghĩa Sinh Xương Hiệu” – một thương hiệu trăm năm, kết hợp giao lưu văn hóa truyền thống quốc tế và võ học hàng ngày, tạo đặc trưng văn hóa võ thuật. Cô mở trung tâm vận động cá nhân ở Hàng Châu, mời huấn luyện viên võ thuật về giảng dạy. Mao Nhã Kỳ còn tổ chức lớp đào tạo võ thuật, hướng dẫn riêng cho trẻ em.

“Những năm qua, tôi luôn tìm cách thể hiện văn hóa võ thuật tốt hơn. Với tôi, võ thuật ngày nay là một phần của cuộc sống. Nó giúp rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng khí chất chính trực và quan điểm sống lành mạnh”, Mao Nhã Kỳ phát biểu.