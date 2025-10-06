Cao thủ Israel tập môn võ nguy hiểm nhất thế giới, sánh ngang Lý Tiểu Long

(VTC News) -

Roy Elghanayan thể hiện khả năng võ thuật, bịt mắt nhưng vẫn khống chế được đối thủ

Roy Elghanayan được xem là cái tên nổi tiếng nhất khi nhắc về môn võ nguy hiểm nhất thế giới, Krav Maga. Mặc dù vậy, thông tin về võ sư này hầu như rất ít, phần lớn người ta chỉ biết ông trong giai đoạn ở Israel cũng như khoảng thời gian làm việc ở Hollywood.

Roy Elghanayan là HLV trẻ nhất trong lịch sử Krav Maga. Ông là người duy nhất được xếp hạng số 1 với danh hiệu Nhà vô địch Krav Maga Quốc gia của Quân đội Israel (liên tiếp 2 lần).

Roy Elghanayan được xem là võ sư Krav Maga nổi tiếng nhất

Trong thời gian phục vụ tại Lực lượng đặc nhiệm Israel, Roy được chọn trực tiếp để xây dựng Chương trình Chiến thuật Tự vệ Krav Maga cho các đơn vị tinh nhuệ. Chương trình này vẫn đang được áp dụng đến ngày nay. Ông cũng được Tổng Tham mưu trưởng lần thứ 18 (Dan Halutz) của Lực lượng Quốc phòng Israel công nhận về khả năng chiến đấu tay không.

Roy Elghanayan đã giảng dạy Krav Maga tại nhiều nơi

Roy Elghanayan thậm chí đã được so sánh với Lý Tiểu Long, huyền thoại võ thuật phương Đông với biệt danh “Lý Tiểu Long của Krav Maga”. Trong một clip được chia sẻ trên You Tube, Roy Elghanayan gây ngỡ ngàng khi thể hiện khả năng võ thuật của mình trong 1 bài kiểm tra tự vệ đai đen khắc nghiệt. Ông được bậc thầy Krav Maga và Jiu Jitsu Mati Elyashiv, đai đen 8 đẳng từ Israel, kiểm tra. Bài kiểm tra kéo dài tổng cộng 3 giờ, với yếu tố bất ngờ là thể hiện kỹ năng sinh tồn.

Roy Elghanayan thể hiện kỹ năng bịt mắt nhưng vẫn đánh bại đối phương dù bị khống chế từ phía sau

Quy trình bài kiểm tra bao gồm nhiều phần: thể hiện tấn công và phòng thủ vũ khí, đấu tay đôi với các kỹ thuật Krav Maga, Judo và Jiu-Jitsu, phòng thủ cũng như tấn công trước nhiều kẻ tấn công cùng lúc, phần yếu tố bất ngờ khi phải đối mặt nhiều kẻ tấn công trong tình trạng bị bịt mắt.

Trên trang Instagram cá nhân, Roy Elghanayan cũng thường xuyên chia sẻ những video về các pha thể hiện võ thuật tự vệ của bản thân, trong đó có cả clip ông bịt mắt nhưng vẫn đoạt được súng và khống chế đối thủ.

Clip Roy Elghanayan thực hiện bài kiểm tra đai đen Krav Maga

Roy Elghanayan từng kể về việc học Krav Maga: “Tôi sinh ra ở Israel và lớn lên ở New York. Khi còn ở New York, tôi bắt đầu luyện tập và học Judo từ khi còn nhỏ, lúc đó tôi mới bốn tuổi. Sau đó, khi sáu tuổi, tôi bắt đầu học Krav Maga, Jiu Jitsu và các môn võ tổng hợp”.

“Krav Maga, theo tiếng Hebrew, nghĩa là “chiến đấu”. Nó là một hệ thống mà bạn có thể biến nó thành của riêng mình: thêm các kỹ thuật quật ngã, các cú đánh, thậm chí biến tấu để phù hợp với thực tế. Nó rất thực tiễn, tập trung từ việc tấn công các điểm yếu trên cơ thể: đấm mũi, nhắm vào cằm, cổ, háng… Mục tiêu là vô hiệu hóa mối đe dọa càng nhanh và hiệu quả càng tốt, sử dụng những kỹ thuật thực sự hiệu quả”, Roy Elghanayan nói thêm.

Ngoài việc tiếp tục đào tạo và mở rộng trung tâm võ thuật của riêng mình (REKM) tại Los Angeles, Roy còn là biên đạo võ thuật nổi tiếng cho phim ảnh và truyền hình. Ông từng huấn luyện nữ diễn viên được đề cử Oscar Jessica Chastain cho vai điệp viên Mossad trong phim The Debt, và huấn luyện Brit Marling cho vai chính trong phim The East.

Roy đóng vai chính kiêm biên đạo võ thuật cho phim ngắn hành động Strings, do Jimmy Loweree đạo diễn. Roy thường xuyên nhận lời mời giảng dạy tại các Học viện Krav Maga trên khắp thế giới, và danh tiếng toàn cầu của ông tiếp tục thu hút học viên và người nổi tiếng từ khắp nơi đến Los Angeles để luyện tập cùng.