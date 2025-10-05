Cao thủ MMA Nga nhấc bổng võ sĩ Mỹ ném xuống sàn, giành chiến thắng ngoạn mục

(VTC News) -

Võ sĩ MMA Nga Magomedmansur Malachiev đánh bại đối thủ người Mỹ Jarred Brooks.

Trận Magomedmansur Malachiev đấu với Jarred Brooks là một trong số các cặp đấu "hâm nóng" (diễn ra trước, làm nền cho trận đấu chính) của sự kiện ONE Fight Night 36 diễn ra tối 3/10. Võ sĩ người Nga giành chiến thắng khuất phục (submission) trong hiệp 2.

Magomedmansur Malachiev với sở trường đấu vật chủ động áp sát và kéo đối thủ vào thế "địa chiến" ngay khi trận đấu bắt đầu. Jarred Brooks cố gắng thoát ra khỏi các đòn khóa của võ sĩ người Nga, sau đó giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, ở hiệp thứ hai, tay đấm người Mỹ có vẻ xuống sức và thất thế rõ rệt. Malachiev tận dụng khoảnh khắc sơ hở của Brooks để nhấc bổng đối thủ và quật mạnh xuống sàn đấu.

Malachiev (bên phải) có tỷ lệ thắng "kết liễu" 66,67%.

Đòn "slam" khiến Brooks bị choáng và không thể phòng thủ trước đòn khóa siết tiếp theo của đối phương. Trọng tài buộc phải dừng trận đấu khi võ sĩ người Mỹ sắp ngất trên võ đài.

Malachiev nâng thành tích sự nghiệp lên mốc 14 chiến thắng (chỉ 1 lần thất bại). Tỷ lệ hạ gục (knock out) hoặc khuất phục (submission) đối thủ của Malachiev lên tới 66.67% (10 lần trong 15 trận đấu chuyên nghiệp).

Trong khi đó, Jarred Brooks kéo dài giai đoạn đi xuống trong sự nghiệp. Võ sĩ người Mỹ từng giành đai vô địch MMA của ONE Championship. Tuy nhiên, cựu đô vật này chỉ thắng được một trận trong 5 lần thượng đài gần nhất - tính từ tháng 8/2023.