Hạ gục 'Vua cùi chỏ' muay Thái, võ sĩ Belarus phải xin lỗi vì bài học nhớ đời

(VTC News) -

Võ sĩ Antar Kacem đánh bại "vua cùi chỏ" Thái Lan.

Trận đấu muay Thái giữa Antar Kacem và Muangthai (tên thật là Thanousin Jaroendee) thuộc sự kiện ONE Friday Fights 126 (Bangkok, Thái Lan) gây ra nhiều tranh cãi. Người hâm mộ võ thuật tại Thái Lan phẫn nộ và chỉ trích Antar Kacem vì võ sĩ người Belarus có hành động bất lịch sự sau khi giành chiến thắng knock-out.

Muangthai - biệt danh "vua cùi chỏ" - tấn công chủ động bằng những đòn chỏ sở trường. Tuy nhiên, tuổi tác khiến tay đấm người Thái Lan không thể đạt được hiệu quả như xưa. Thể lực suy giảm nhanh cũng khiến Muangthai rơi vào thế bất lợi ở cuối hiệp 3.

Võ sĩ sinh năm 1994 choáng váng sau khi trúng nhiều đòn nặng của đối thủ. Anh liên tục đánh trượt và để lộ sơ hở. Antar Kacem bình tĩnh tận dụng cơ hội, tung ra những pha ra đòn quyết định. Võ sĩ người Belarus đánh ngã "vua cùi chỏ" Thái Lan 3 lần trong hiệp này. Theo luật, trọng tài dừng trận đấu ở lần thứ ba và tuyên bố Antar Kacem giành chiến thắng.

Antar Kacem (bên phải) đánh bại Muangthai đầy thuyết phục nhưng lại gây tranh cãi vì hành xử bất lịch sự.

Màn thể hiện của võ sĩ 26 tuổi rất thuyết phục. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của anh ở ONE Championship. Antar Kacem cũng giành được phần thưởng 10.000 USD dành cho võ sĩ trình diễn hay nhất tại sự kiện. Tuy nhiên, tay đấm người Belarus lại gây phẫn nộ vì hành động sau khi trọng tài báo hiệu dừng trận đấu.

Antar Kacem đưa ngón tay lên miệng, hướng về phía đối thủ. Cần nhấn mạnh rằng Muangthai - hay Thanousin Jaroendee - là một trong những ngôi sao được yêu thích tại Thái Lan. Anh từng giành đai vô địch ở võ đài Lumpinee danh tiếng khi mới 17 tuổi.

Năm 2014, Muangthai được Cục Thể thao Thái Lan bầu là võ sĩ xuất sắc nhất năm. Biệt danh "vua cùi chỏ" của anh bắt nguồn từ sở trường là các đòn chỏ từng nhiều lần mang về những trận thắng knock-out. Muangthai hiện không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng thắng 3 trận liên tiếp (trong đó có 3 trận knock-out) trước khi đấu với Antar Kacem.

Vì hành động khiêu khích đối với ngôi sao của chủ nhà Thái Lan, võ sĩ Belarus hứng chịu làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Rất nhiều cổ động viên gây sức ép đòi ban tổ chức cắt hợp đồng của Antar Kacem và lấy lại khoản tiền thưởng 10.000 USD.

Sau trận đấu, khi bình tĩnh trở lại, Antar Kacem chủ động đến gặp và xin lỗi đàn anh vì không kiểm soát được cảm xúc. Theo Thairath, võ sĩ 26 tuổi thừa nhận đây là bài học nhớ đời về cách ứng xử trên võ đài.