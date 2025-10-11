Học trò Johnny Trí Nguyễn hạ gục cao thủ Campuchia, giành đai 'Thần võ độc tôn'

(VTC News) -

Nguyễn Hoàng Thạch đánh bại Sim Bunsrun.

Trận đấu tâm điểm của Thần võ (GMA) diễn ra tối 11/10 tại TP.HCM là màn so tài giữa Nguyễn Hoàng Thạch và Sim Bunsrun - võ sĩ người Campuchia. Tay đấm chủ nhà - người giữ đai vô địch Thần võ Việt Nam - hạ knock-out đối thủ ngay trong hiệp đầu tiên.

So với Nguyễn Hoàng Thạch, Sim Bunsrun có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn. Tay đấm của Campuchia từng góp mặt tại ONE Championship (thắng 2 trận, thua 2 trận), xuất thân từ Kun Khmer nhưng lại ưa thích lối đánh kiểu ju jitsu.

Nguyễn Hoàng Thạch đánh bại võ sĩ Campuchia, giành đai Thần võ quốc tế.

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với Nguyễn Hoàng Thạch, Sim Bunsrun hoàn toàn bị bắt bài. Sau vài đòn thăm dò, võ sĩ của võ đường Liên Phong nắm bắt được nhịp thi đấu và tốc độ của đối thủ để chủ động điều chỉnh.

Khi 2 võ sĩ lao vào áp sát cận chiến, Nguyễn Hoàng Thạch cũng hóa giải được ý đồ thực hiện các đòn quật ngã của Sim Bunsrun. Khi nhận thấy đối thủ định thực hiện đòn vật vai, võ sĩ Việt Nam chủ động đu người xuống và ngay lập tức lật ngược tình thế và kiểm soát đối thủ từ phía trên, tung ra những đòn đấm liên tiếp.

Sim Bunsrun cố gắng lật người nhưng lại rơi vào thế khóa từ sau lưng của Nguyễn Hoàng Thạch. Đại diện của võ đường Liên Phong thực hiện động tác siết cổ đơn giản, buộc võ sĩ Campuchia đập tay xin thua.