Nữ sinh ăn mì trong giờ học, cãi tay đôi với giảng viên: Trường lên tiếng

(VTC News) -

Theo thông báo của trường, ngay khi tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo Trường Kinh tế, Khoa Du lịch cùng đại diện Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp trực tiếp làm việc với sinh viên, đồng thời trao đổi với phụ huynh để cập nhật thông tin, nhằm phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc hỗ trợ, định hướng và đồng hành cùng sinh viên.

Qua quá trình làm việc, nhận thức được hành vi chưa phù hợp trong giờ học, nữ sinh gửi lời xin lỗi tới giảng viên và các bạn trong lớp, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh thái độ học tập.

Đại học Phenikaa ghi nhận thái độ hợp tác, cầu thị và tinh thần tiếp thu của sinh viên. Các giáo viên, bộ phận Tham vấn tâm lý học đường thuộc Ban công tác sinh viên và Khởi nghiệp cũng trực tiếp hỗ trợ, đồng hành để đảm bảo sức khỏe tinh thần và điều kiện học tập tốt nhất cho nữ sinh.

Trước đó, sáng 21/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh ngồi ăn mì trong lớp học. Khi bị giảng viên nhắc nhở, nữ sinh này không hợp tác mà liên tục tranh luận, có lời nói và thái độ thiếu chuẩn mực.

Cùng ngày, Đại học Phenikaa xác nhận đây là sinh viên của trường. Trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, tôn trọng và văn minh.