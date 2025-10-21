(VTC News) -

Ngày 21/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh ngồi ăn mì trong lớp học, khi bị giảng viên nhắc nhở, nữ sinh này không hợp tác mà liên tục tranh luận, có lời nói và thái độ thiếu chuẩn mực.

Nhiều bạn cùng lớp phản đối thái độ vô lễ, nhưng nữ sinh vẫn tiếp tục tranh luận gay gắt với giảng viên. Khi một sinh viên lên tiếng góp ý, nữ sinh không dừng lại mà còn chỉ tay về người này.

Nữ sinh xuất hiện trong clip là sinh viên của trường Đại học Phenikaa (Hà Nội).

Nữ sinh vô lễ, cãi tay đôi với thầy giáo khi bị nhắc nhở ăn mì trong lớp. (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện trường Đại học Phenikaa cho biết, Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã ghi nhận trường hợp sinh viên chưa tuân thủ quy tắc văn hóa học đường, thể hiện thái độ, hành vi và lời nói chưa phù hợp trong lớp học, gây ảnh hưởng đến giảng viên và bạn học. Những hành vi này đi ngược với chuẩn mực đạo đức và giá trị cốt lõi của sinh viên Phenikaa.

Sinh viên cần thể hiện văn hóa ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng. Việc chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến nhà trường, giảng viên hay sinh viên khác là hành vi vi phạm quy chế và có thể gây tổn hại đến uy tín tập thể. Mỗi sinh viên cần biết chọn lọc, xác minh và hành xử đúng mực trên mạng xã hội, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của sinh viên thời đại số.

"Trường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, tôn trọng và văn minh", đại diện trường Đại học Phenikaa nhấn mạnh.