Nữ giám đốc bệnh viện ở Thanh Hóa cứu người bị tai nạn giữa đường

(VTC News) -

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa), xác nhận, bà là người trực tiếp tham gia hỗ trợ cấp cứu, gọi xe cứu thương đưa người bị tai nạn giao thông tới bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 15h ngày 23/10, trong lúc đi họp về, bác sĩ Nguyễn Thị Hường thấy người phụ nữ nằm giữa đường sau tai nạn giao thông tại phường Quang Trung (trước đây là phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ).

Ngay lập tức, bác sĩ Hường xuống xe sơ cấp cứu cho nạn nhân, sau đó gọi xe cứu thương cùng các y, bác sĩ tới hỗ trợ đưa bệnh nhân tới bệnh viện. Nhờ hành động kịp thời của bác sĩ Hường, nữ bệnh nhân (ngụ phường Bỉm Sơn) được đưa vào bệnh viện cấp cứu sớm, không ảnh hưởng tới tính mạng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường cứu người phụ nữ bị tai nạn tại phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa) chiều 24/10. (Ảnh: OFFB)

Đây không phải là lần đầu bác sĩ Hường tham gia hỗ trợ cứu người. Trước đó, giữa tháng 7/2025, trong lúc đi máy bay vào miền Nam thăm người thân, bác sĩ Nguyễn Thị Hường cũng kịp thời hỗ trợ cứu một người gặp sự cố khó thở khi đang trên máy bay.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hường chia sẻ, việc cứu người là trách nhiệm không phải của riêng bà mà của các y, bác sĩ nói chung, ai gặp trường hợp giống bà cũng sẽ có hành động như vậy. Tất cả vì sức khỏe của người dân.

Được biết, bác sĩ Nguyễn Thị Hường (SN 1975, là bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên ngành sản phụ khoa, công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn (thuộc huyện Nga Sơn cũ) từ năm 2000. Năm 2010, bà Hường chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn công tác. Tháng 7/2024, bác sĩ Hường (lúc này là Phó giám đốc) đã được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn.