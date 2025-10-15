Nữ điều dưỡng bệnh viện mắt ở Quảng Trị cứu người đàn ông ngưng tim

(VTC News) -

Nữ điều dưỡng bệnh viện mắt ở Thanh Hoá nhanh trí cứu sống người đàn ông bị ngưng tim

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khen thưởng đột xuất cho điều dưỡng Lê Thị Thu Hà (Khoa Khám bệnh) vì nhanh trí cứu sống người đàn ông bị ngừng tim ngay tại sảnh bệnh viện.

Khoảng 8h41 ngày 14/10, ông N.T.K. (SN 1953, trú tại phường Đông Hà) đưa bà Đ.T.T. đến khám tại Khoa Khám bệnh. Trong lúc ngồi chờ tại sảnh, ông K. bất ngờ ngã quỵ và rơi vào tình trạng ngừng tim.

Phát hiện sự việc, điều dưỡng Lê Thị Thu Hà (Khoa Khám bệnh) lập tức kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp, phối hợp cùng đồng nghiệp tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay tại chỗ.

Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị khen thưởng điều dưỡng Lê Thị Thu Hà (bên phải). (Ảnh: CTV)

Nhờ phản xạ nhanh cùng tinh thần trách nhiệm, người bệnh được cấp cứu kịp thời, hồi phục ổn định trước khi chuyển đến đơn vị hồi sức chuyên sâu.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị nhận định, sự việc là minh chứng cho năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện, luôn sẵn sàng ứng phó, bảo vệ an toàn cho người bệnh và cộng đồng ở bất kỳ thời điểm nào.

Mỗi hành động kịp thời, mỗi phút giây quyết đoán của nhân viên y tế đều có thể cứu sống một sinh mạng. Hành động của điều dưỡng Hà thể hiện rõ tinh thần tận tâm, sẵn sàng hành động và văn hóa "an toàn, chuyên nghiệp, nhân văn" mà bệnh viện luôn hướng tới.