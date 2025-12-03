Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính trong phim Hollywood giờ ra sao?

Là gương mặt hiếm hoi của điện ảnh Việt đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim Hollywood, Đỗ Thị Hải Yến từng khiến khán giả quốc tế chú ý bằng vẻ đẹp trong trẻo và lối diễn tinh tế. Sau ánh hào quang rực rỡ đầu những năm 2000, Hải Yến lại chọn ở ẩn khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến.

Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982, tốt nghiệp trường Múa. Cô bén duyên với diễn xuất vào năm 12 tuổi, trong dự án hợp tác Việt - Pháp. Do một số lý do, bộ phim này không được hoàn thành. Tuy nhiên cơ duyên ấy mở ra hành trình đưa cô đến với môn nghệ thuật thứ bảy.

Vài năm sau, Hải Yến xuất hiện trong Mùa hè chiều thẳng đứng, đứng cạnh những tên tuổi lớn như NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh và Trần Nữ Yên Khê. Dù chỉ là vai diễn đầu tay, hình ảnh cô gái trẻ với vẻ đẹp mộc mạc giúp cái tên Hải Yến được giới làm phim chú ý.

Đỗ Thị Hải Yến và tài tử Brendan Fraser trong bộ phim "Người Mỹ thầm lặng".

Dấu mốc quan trọng nhất đến với Hải Yến vào năm 2001, khi cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để hóa thân thành Phượng - nữ chính trong bộ phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce. Bộ phim Hollywood quy tụ hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser, đưa nữ diễn viên 19 tuổi khi ấy vào tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Trong tà áo dài trắng, Hải Yến toát lên vẻ đẹp trong trẻo và thanh thuần, trở thành hình ảnh biểu tượng của nhân vật Phượng. Vai diễn khiến hai nhân vật nam trong phim say mê. Cô được ghi nhận là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đóng vai nói tiếng Anh trong phim Hollywood.

Sau khi Người Mỹ trầm lặng công chiếu toàn cầu, Hải Yến liên tục xuất hiện tại nhiều liên hoan phim lớn ở Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Đức, Úc… trở thành gương mặt Việt Nam được báo chí quốc tế nhắc đến dày đặc thời điểm đó. Vai Phượng cũng giúp cô nhận thêm đề cử tại Golden Satellite Awards – thành tích hiếm diễn viên Việt nào chạm tới.

Nữ diễn viên hóa thân thành thiếu nữ người H'Mông trong bộ phim "Chuyện của Pao".

Không chỉ tỏa sáng tại Hollywood, Hải Yến còn khẳng định vị trí trong dòng phim nghệ thuật Việt Nam. Vai chính trong Chuyện của Pao mang về cho cô Cánh Diều Vàng 2006 và Bông Sen Vàng 2007. Bộ phim cũng đại diện Việt Nam dự Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài.

Giữ nhịp độ làm nghề đều đặn nhưng khắt khe trong chọn lựa kịch bản, cô tiếp tục để lại dấu ấn với Chơi vơi - phim từng chiếu tại nhiều LHP quốc tế và nhận giải FIPRESCI tại LHP Venice; Cánh đồng bất tận - chuyển thể từ truyện ngắn nổi tiếng của Nguyễn Ngọc Tư; và Cha và con… (2015) – tác phẩm đại diện Việt Nam tranh giải Gấu Vàng tại LHP Berlin.

Sau năm 2015 khi thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Đỗ Thị Hải Yến bất ngờ rời xa màn ảnh. Cô chọn lùi lại để ưu tiên gia đình. Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Calvin Tài Lâm và lần lượt sinh ba con: hai trai, một gái. Từ đó, cô trở nên kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Đỗ Thị Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Tài Lâm.

Vợ chồng Hải Yến điều hành một trường mẫu giáo, trường dạy múa, studio hoa tươi và nhà hàng – những dự án giúp cô tiếp tục gắn bó với nghệ thuật theo cách nhẹ nhàng và riêng tư hơn.

Ở tuổi 43, nữ diễn viên hài lòng với tổ ấm yên ấm, ba con khôn lớn và người bạn đời luôn thấu hiểu, đồng hành trong mọi lựa chọn. Giữa cuộc sống bình yên, tình yêu nghệ thuật vẫn là sợi dây bền chặt kết nối hai vợ chồng - và cũng là phần đẹp đẽ mà Hải Yến giữ lại sau ánh đèn màn bạc.

Khi các con khôn lớn, Đỗ Thị Hải Yến quyết định trở lại với điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Cuối năm 2023, cô xác nhận tái xuất trong Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.

Trong dự án này, Hải Yến tiếp tục cho thấy chiều sâu trong diễn xuất - sự trở về đầy ngọt ngào của cô với màn ảnh rộng. Nhân vật Kỳ Nam không chỉ là tuyến vai trung tâm mà còn là linh hồn của bộ phim, đòi hỏi sự tinh tế, tiết chế và nội lực cảm xúc lớn.

Kỳ Nam là người phụ nữ góa chồng sống trong khu tập thể Hà Nội năm 1985. Ít nói, ít bộc lộ, nhưng nội tâm đầy tầng lớp, đây là kiểu nhân vật mà chỉ những diễn viên nhạy cảm cao mới có thể chuyển tải trọn vẹn. Hải Yến từng mô tả vai diễn với sự trân trọng: Kỳ Nam lặng lẽ nhưng chứa đựng nhiều lớp cảm xúc buộc cô phải “chạm đến bằng tất cả sự mềm mại và kiên nhẫn”.

Đỗ Thị Hải Yến tái xuất với vai người phụ nữ goá chồng trong "Quán Kỳ Nam".

Sau 10 năm rời xa điện ảnh kể từ Cha và con, và..., Đỗ Thị Hải Yến coi Quán Kỳ Nam là màn tái xuất không ồn ào. Qua dự án này, cô muốn được trở về với niềm đam mê nghệ thuật, thể hiện một nhân vật hoàn toàn khác và được thỏa sức sáng tạo.

Sau Quán Kỳ Nam, nữ diễn viên tiếp tục duy trì đà trở lại với hai dự án mới: vai Hoàng hậu họ Dương trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh và bộ phim 1982, minh chứng rằng cô đang mở ra một chặng đường làm nghề mới, nghiêm túc và đầy tâm huyết.