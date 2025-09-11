Nỗ lực không ngừng của Abbott trong đổi mới và chăm sóc sức khỏe

(VTC News) -

Ba thập kỷ kiên trì với sứ mệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Trong ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Abbott luôn tiên phong trong việc giới thiệu những công nghệ tiên tiến, góp phần nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tháng 6 vừa qua, Abbott đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào trải nghiệm hiến máu tại TP.HCM và Hà Nội nhằm khuyến khích hiến máu trong cộng đồng, giúp đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị.

Người tham gia hiến máu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tích hợp do Abbott phát triển.

Trong lĩnh vực tim mạch, Abbott đã đưa đến Việt Nam nhiều công nghệ đột phá. Những công nghệ như stent phủ thuốc XIENCE, chụp cắt lớp quang học (OCT) và hệ thống Ensite X trong điều trị rối loạn nhịp tim đang được giới chuyên môn đánh giá cao về độ chính xác và hiệu quả điều trị.

Một sáng chế đột phá của Abbott là Amplatzer Piccolo Occluder, giúp bác sĩ đóng lỗ hổng trong trái tim của trẻ sơ sinh nặng chỉ từ 700g mà không cần phẫu thuật. Thiết bị hỗ trợ tâm thất trái HeartMate 3 (LVAD) của Abbott cũng đã được cấy ghép thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mở ra hy vọng sống cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Sáng chế đột phá Amplatzer Piccolo Occluder của Abbott là thiết bị hỗ trợ điều trị còn ống động mạch ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh.

Abbott cũng đã mang đến Việt Nam giải pháp MitraClip giúp điều trị hở van hai lá mà không cần phẫu thuật mở, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. MitraClip đã được giải thưởng Prix Galien USA 2020 vinh danh là Công nghệ Y khoa Tiên tiến nhất.

Trong lĩnh vực chẩn đoán, Abbott nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế với hệ thống xét nghiệm toàn diện Alinity, cho phép tự động hóa quy trình, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định điều trị nhanh và phù hợp hơn.

Định hình tương lai chăm sóc sức khỏe: Từ quản lý bệnh mạn tính đến giải pháp dinh dưỡng

Không chỉ tập trung vào công nghệ y khoa, Abbott còn phát triển các giải pháp chăm sóc bệnh mạn tính và dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Năm 2021, công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu này mang đến Việt Nam hệ thống đo và theo dõi đường huyết liên tục (CGM) FreeStyle Libre.

Không chỉ cung cấp chỉ số glucose (đường huyết) trong 14 ngày liên tục, FreeStyle Libre còn dự đoán xu hướng dao động đường huyết. Nhờ đó, người mắc đái tháo đường có thể điều chỉnh lối sống và bác sĩ có thể đưa ra quyết định điều trị tốt hơn, giúp giảm nguy cơ biến chứng. FreeStyle Libre đã thay đổi cuộc sống của khoảng 6 triệu người tại hơn 60 quốc gia, được giải thưởng Prix Galien Golden Jubilee 2022 vinh danh là "Công nghệ Y khoa tiên tiến nhất trong 50 năm qua”.

FreeStyle Libre đã giúp khoảng 6 triệu người trên thế giới quản lý đái tháo đường tốt hơn.

Đối mặt với thách thức suy dinh dưỡng, Abbott đã phát triển nhiều giải pháp cải thiện dinh dưỡng toàn diện, từ các nghiên cứu khoa học đến ứng dụng thực tiễn. Trong bối cảnh Việt Nam thuộc nhóm nước có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới, Abbott tập trung vào giải pháp giúp bảo vệ sức khoẻ khối cơ và tăng cường miễn dịch cho người trưởng thành, góp phần thiết yếu trong quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Đặc biệt tại Việt Nam, mặc dù tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm còn 19,6% vào năm 2020, tốc độ cải thiện chậm dưới 1% mỗi năm kể từ 2015 cho thấy nhu cầu cấp thiết về các giải pháp mới, dựa trên khoa học. Abbott đã đồng hành cùng Hội Nhi khoa Việt Nam triển khai Chương trình Cải thiện Chất lượng Dinh dưỡng (QIP), xây dựng hướng dẫn khoa học về sàng lọc và can thiệp dinh dưỡng, đồng thời cập nhật công cụ đánh giá tăng trưởng cho các chuyên gia y tế, góp phần xây nền tảng sức khỏe vững chắc cho thế hệ tương lai.

Abbott cũng cung cấp các giải pháp dinh dưỡng khoa học cho mọi giai đoạn cuộc sống, từ hỗ trợ phát triển trí não và tăng trưởng cho trẻ em, chăm sóc trẻ sinh mổ có hệ miễn dịch yếu, đến hỗ trợ kiểm soát đái tháo đường vả tăng cường miễn dịch.

Abbott tin rằng nền tảng cho một tương lai phát triển bền vững chính là sức khỏe. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cải thiện sức khỏe cho 3 tỷ người trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tổng đầu tư từ Abbott và Quỹ Abbott cho các chương trình dinh dưỡng, điều trị bệnh mạn tính, đào tạo y tế và nâng cao nhận thức cộng đồng đã vượt 280 tỷ đồng.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động của Abbott tại Việt Nam: "Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho người dân Việt Nam".