Những năm cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

(VTC News) -

Nghệ sĩ Thương Tín – tài tử vang bóng một thời của Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn qua đời tại quê nhà Phan Rang vào ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Trước khi mất, ông trải qua quãng thời gian dài sa sút cả sức khỏe lẫn tinh thần, vật lộn với bệnh tật và sự cô độc.

Thương Tín, tên thật Bùi Thương Tín (sinh năm 1956), lớn lên trong gia đình đông con ở Phan Rang. Từ nhỏ say mê nghệ thuật, 13 tuổi ông bỏ nhà theo gánh cải lương, chỉ để được đứng trên sân khấu dù là những vai lính, vai phụ.

Nghệ sĩ Thương Tín hồi trẻ.

Sau khi được gia đình gửi vào Trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn, Thương Tín lần lượt đầu quân cho Đoàn kịch Cửu Long Giang và Kim Cương. Nhờ diễn cùng “kỳ nữ” Kim Cương, tên tuổi ông nhanh chóng vụt sáng qua nhiều vở nổi tiếng như Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Vực thẳm chiều cao, Tanhia… Thương Tín đóng hơn 100 vai kịch, chủ yếu kép chính và kép độc.

Khởi đầu sự nghiệp với cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Ông là diễn viên thành công trong những thập kỷ 1980 và 1990 với kỷ lục về số phim nhựa ông đóng trong 1 năm.

Ông tham gia gần 200 bộ phim, ở thời kỳ đỉnh cao có năm, ông đóng 12 phim. Các vai ghi dấu ấn có thể kể đến như Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng. Ở thời kỳ đỉnh cao Thương Tín có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim.

Ở thời vàng son, ông là ngôi sao được săn đón nhất màn ảnh Việt.

Những năm tháng huy hoàng, Thương Tín từng là cái tên được săn đón, là niềm tự hào của màn bạc Việt Nam. Tuy nhiên vì hào quang đến quá sớm, cùng những cám dỗ của đời nghệ sĩ khiến Thương Tín mắc không ít sai lầm.

Đời sống tình cảm của ông cũng nhiều truân chuyên. Cuối năm 2015, Thương Tín gây xôn xao dư luận khi ra mắt cuốn hồi ký Thương Tín - một đời giông bão hé lộ nhiều góc khuất, ẩn ức về đời, về nghề cũng như những bóng hồng đi qua cuộc đời.

Ở cái tuổi gần 60, Thương Tín bất ngờ có thêm cô con gái với người phụ nữ ngoài 20 tuổi. Cô con gái nhỏ chính là động lực để Thương Tín tích cực trở về với nghiệp diễn, Thương Tín nhận bất cứ vai gì miễn là diễn được để chăm lo cho gia đình.

Ở tuổi gần 60, Thương Tín bất ngờ có thêm cô con gái với người phụ nữ ngoài 20 tuổi.

Song cuối cùng, hôn nhân tan vỡ. Thương Tín không sống cùng vợ con cũng không muốn trở lại ngôi nhà đó vì "không còn thấy vui". Ông thấy mối quan hệ đôi bên không thể cứu vãn. Ông và vợ con không còn liên lạc.

Năm 2021, ông nhập viện vì đột quỵ. Đồng nghiệp như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi quyên góp giúp ông vượt qua khó khăn. Có thời điểm, Thương Tín đi giao hàng, đi hát đám cưới để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.

Về già, Thương Tín sống một mình, chủ yếu được người quen cưu mang. Ông từng ở nhà nhạc sĩ Tô Hiếu suốt hai năm, được chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, giúp nhận show đi hát. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn. Ông cũng được Tô Hiếu hỗ trợ thực hiện một dự án phim sitcom và MV ca nhạc để thoả mãn đam mê.

Thương Tín chọn cách trở về quê nhà, sinh sống cùng em gái. Suốt thời gian này, khán giả còn nhìn thấy nam nghệ sĩ lang thang ở nhiều nơi, trong tình trạng đi không vững, thiếu tiền bạc.

Năm 2024, ông trở lại màn ảnh trong phim Cu li không bao giờ khóc, vào vai người đàn ông bệnh tật, ngồi xe lăn.

Thương Tín trong bộ phim "Cu li không bao giờ khóc".

Tháng 10/2024, trở về quê nhà, ông bị ngã tại bến xe và phải cấp cứu. Chủ quan không tái khám, tình trạng chân ngày càng nặng.

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, bác sĩ kết luận bánh chè chân phải đã vỡ đôi, không còn khả năng phục hồi; chân trái viêm khớp nặng, phải điều trị dài ngày. Sức khỏe quá yếu nên ông không thể phẫu thuật, buộc phải chấp nhận sống chung với thương tật.

Những năm cuối đời, Thương Tín trải qua quãng thời gian dài sa sút cả sức khỏe lẫn tinh thần, vật lộn với bệnh tật và sự cô độc.

Thương Tín chọn về quê, nghe lời gia đình, an dưỡng tuổi già. Ông được em trai chăm sóc những năm cuối đời. Sức khoẻ suy giảm, Thương Tín gầy gò chỉ còn khoảng 40kg, di chuyển bằng xe lăn hoặc cây gậy bốn chân.

Ngày của ông trôi qua lặng lẽ trong căn nhà nhỏ, phần lớn thời gian chỉ ngồi một chỗ, ít nói, ít giao tiếp. Thương Tín ngày đêm buồn bã, nhớ về cuộc sống ở TP.HCM. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, Thương Tín ra đi ở tuổi 69, khép lại cuộc đời nghệ sĩ từng một thời huy hoàng.