Những điểm còn ngập sâu tại Hà Nội, người dân cần lưu ý

Theo Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, tính đến 6h ngày 27/8, trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn 20 điểm úng ngập, ứ đọng nước gây khó khăn cho việc đi lại.

Ghi nhận trong khoảng thời gian từ 7h ngày 26/8 đến 6h ngày 27/8, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, đến rất to. Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h ngày 27/8 cụ thể như sau: Phường Hai Bà Trưng 237mm, Ba Đình 139mm, Hoàn Kiếm 109mm, Yên Sở 160mm, Long Biên 111mm, Tây Hồ 144mm...

Nước ngập sâu nhiều ô tô chết máy, người dân di chuyển hết sức khó khăn tại Hà Nội trong ngày 26/8.

Tính đến 6h hôm nay, trên địa bàn thành phố còn các điểm úng ngập, ứ đọng nước, giao thông đi lại khó khăn, như: Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa), Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau Keangnam), khu đô thị Resco, ngõ 89 Lạc Long Quân, đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), ngõ 165 Thái Hà.

Các điểm úng ngập, ứ đọng nước khiến giao thông đi lại khó khăn như: Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng), Nguyễn Văn Trỗi, Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên), đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall), đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến xí nghiệp môi trường đô thị Gia Lâm), gầm chui xe lửa Thiên Đức, hầm chui số 3, số 5, số 6 và Km9+656 Đại lộ Thăng Long.

Khu vực Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), khu Tổng cục V - Bộ Công An, Yên Xá, cầu Bươu (Từ bệnh viện K đến mương Yên Xá) còn úng ngập, ứ đọng nước khiến việc đi lại của người dân còn khó khăn.

Theo Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội hiện tại các điểm úng ngập rút rất chậm, mực nước trên hệ thống ở ngưỡng rất cao.

Trong đó sông Tô Lịch tại cầu Cống Mọc đạt 4,27m, sông Tô Lịch tại đập Thanh Liệt đạt 4,67 m... Đến sáng nay, các điểm úng ngập tại Hà Nội đã giảm được 58/82 điểm so với thời điểm 21h ngày 26/8.

Công nhân vệ sinh môi trường xử lý thoát nước sau mưa.

Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiếp tục triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa… và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Theo dự báo trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Các lực lượng, phương tiện của Công ty Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh khơi thông dòng chảy.

Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Hà Nội đã lệnh báo động 1 trên sông Nhuệ tại địa phận các phường, xã: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Đồng thời, đơn vị này cũng phát báo động 1 trên sông Đáy tại địa phận các xã: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.