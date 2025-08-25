Những công trình đồ sộ 'mọc' trái phép trên lưng chừng núi ở Quy Nhơn

Cận cảnh những quán cà phê trái phép nằm giữa lưng chừng núi Quy Nhơn

Phóng viên Báo Điện tử VTC News ghi nhận trong thời gian gần đây, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) liên tục xuất hiện hàng loạt hàng quán kinh doanh cà phê, ăn uống được xây dựng không phép, trái phép giữa lưng chừng núi.

Tình trạng trên không chỉ phá vỡ quy hoạch đô thị, ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, an toàn công trình, phòng chống cháy nổ và gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

Nổi lên trường hợp là một quán kinh doanh cà phê, ăn uống có tên The Pumbaa được xây dựng giữa lưng chừng núi Vũng Chua, thuộc khu phố 23, phường Quy Nhơn Nam.

Hiện trạng khu đất giữa lưng chừng núi, qua thời gian đã được xây dựng các hạng mục kiên cố như tường đá chẻ với chiều cao khoảng 5m (giật 5 cấp), với chiều dài khoảng 27m và có lan can bằng sắt bao quanh.

Chủ quán cà phê trên còn tự ý lắp dựng sàn bằng gạch và xi măng tạo không gian ngắm cảnh về phố biển Quy Nhơn mà không có lan can bảo vệ khi ở giữa lưng chừng núi, nguy cơ mất an toàn cho du khách đến đây.

Sâu bên trong quán cà phê là một khu kinh doanh ăn uống được bố trí với diện tích nhỏ hẹp, chật chội bên vách núi. Theo UBND phường Quy Nhơn Nam, quán kinh doanh cà phê, ăn uống nói trên của vợ chồng ông bà N.V.P và H.T.H.. Trước đây được UBND TP. Quy Nhơn (cũ) giao diện tích 2,45ha đất rừng để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp với thời gian sử dụng là 50 năm.

"Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ khu đất đều được xây kín các hạng mục, việc thi công các hạng mục trên phía ông P. và bà H. chưa cung cấp được giấy phép của cơ quan có thẩm quyền", đại diện lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam thông tin.

Một trường hợp vừa mới xây dựng và hiện đang kinh doanh bán cà phê, nước giải khát có tên The Garden nằm giữa lưng chừng núi thuộc khu phố 30, phường Quy Nhơn Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ khu đất đều được xây dựng với các hạng mục kiên cố khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng như: nhà trụ bê tông, sàn bê tông, mái tôn; nhà khung sắt, mái tôn và toàn bộ kè được xây bằng đá chẻ.

Theo UBND phường Quy Nhơn Nam, quán cà phê giữa lưng núi trên có nguồn gốc đất đồi núi do bà P.T.D. lấn chiếm sử dụng trồng cây lâu năm trước 01/7/2014.

Bà P.T.D. từng bị UBND phường Quang Trung (cũ) xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng khi xây dựng công trình móng nhà trên đất với diện tích 285,5m2.

Đến thời điểm hiện tại, con gái bà D. tiếp tục sửa chữa, xây dựng ngôi nhà trên phần diện tích móng nhà bị phạt trước đây, đồng thời cơi nới sử dụng, trang trí khu đất để mở quán kinh doanh cà phê, nước giải khát.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, phường mới sau sáp nhập bao gồm phường Ghềnh Ráng và Quang Trung cũ. Hai phường này trước đây đều là "điểm nóng" về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, không phép.

"Một phần do rất nhiều nhiệm vụ mới sau sáp nhập, một phần do số lượng vi phạm quá nhiều, tồn tại từ lâu khiến công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi khẳng định quan điểm "xử lý công bằng, công tâm, không có vùng cấm". Để tháo gỡ, UBND phường đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như rà soát, lập danh sách, kiểm tra thực tế, đo đạc và phân loại các trường hợp vi phạm để có hướng xử lý phù hợp. Địa phương kiên quyết tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm không được phép tồn tại theo đúng quy định pháp luật", bà Nguyễn Thị Bích Hoa khẳng định.

Từ ngày 1/7 (sau sáp nhập) đến nay, phường Quy Nhơn Nam đã kiểm tra, phát hiện 18 trường hợp lấn chiếm đất, trong đó đã cưỡng chế phá dỡ 7 công trình, vận động người dân tự tháo dỡ 3 trường hợp, 8 trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý.

Năm 2024, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) từng chia sẻ, UBND tỉnh có kế hoạch giao chỉ tiêu hàng năm để các địa phương phải từng bước xử lý những trường hợp vi phạm. Địa phương nào để phát sinh vụ việc mới sẽ bị xử lý nặng, đặc biệt phải xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm trước để làm gương cho dân.

Quá trình này sẽ được theo dõi hàng quý để kiểm tra, kiểm soát.

"Từng địa phương phải phân loại, phân kỳ để xử lý lần lượt và chúng tôi sẽ giám sát. Quan điểm của chúng tôi là đã vi phạm thì kiểu gì cũng bị xử lý, không có việc bao che, dung túng. Kế hoạch dự kiến trong vòng 2-3 năm, tỉnh sẽ xử lý xong các vụ việc lấn chiếm, xây dựng trái phép. Đây luôn là vấn đề nhức nhối của tỉnh, cần phải xử lý dứt điểm tình trạng này", ông Phạm Anh Tuấn kiên quyết.