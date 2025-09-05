'Nhìn thấy ma' đừng tưởng có mắt âm dương, bác sỹ khuyên đi khám sớm

(VTC News) -

Huyền thoại về "mắt âm dương" với năng lực nhìn thấy ma quỷ rất phổ biến trong dân gian, một số người cho rằng họ sở hữu những đặc điểm thể chất đặc biệt nên có thể nhìn thấy những thứ "không thuộc về thế giới này". Tuy nhiên, trong bài đăng mới đây, bác sỹ Hoàng Xuân, một người có ảnh hưởng ở Trung Quốc, cảnh báo rằng hiện tượng này thường không phải trải nghiệm siêu nhiên, mà đúng hơn là những gì y học gọi là "ảo giác thị giác", và thậm chí có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tật.

Chuyên gia chỉ ra rằng một số bệnh nhân khẳng định họ "nhìn thấy ma" và thậm chí được gia đình đưa đến gặp các đạo sĩ, thầy trừ tà để được giúp đỡ. Tuy nhiên, tình trạng của họ chẳng những không cải thiện mà còn có thể làm chậm trễ việc điều trị. Ông nhấn mạnh rằng nhiều hiện tượng được gọi là "mắt âm dương" thực chất có liên quan đến Hội chứng Charles Bonnet (CBS), thường gặp ở người cao tuổi bị suy giảm thị lực.

Mặc dù bệnh nhân hầu như không nhìn rõ, họ có thể thấy hình ảnh sống động của người, quái vật hoặc các hoa văn màu sắc rực rỡ. Những hình ảnh này thường sống động và chân thực.

"Nhìn thấy ma" không phải trải nghiệm siêu nhiên, có thể là "ảo giác thị giác".

Nguyên nhân gây ra ảo giác rất đa dạng, bao gồm các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, bệnh võng mạc tiểu đường và loét giác mạc; các vấn đề về não như u não, động kinh thùy chẩm, bệnh mạch máu não, sa sút trí tuệ và viêm não; và các yếu tố khác như suy dinh dưỡng, ngộ độc thuốc, cai rượu, đau nửa đầu, sốt hoặc mất cân bằng điện giải.

BS Hoàng Xuân giải thích rằng những bất thường này khiến não "tự động lấp đầy khoảng trống", khiến bệnh nhân lầm tưởng rằng họ đang nhìn thấy ma. Ảo giác này thường xảy ra trong môi trường thiếu sáng, và hình ảnh có thể đứng yên hoặc chuyển động, đôi khi thậm chí hòa vào khung cảnh, chẳng hạn như một người đang ngồi trên ghế.

Ông cũng nói rõ rằng những bệnh nhân này không bị bệnh tâm thần, đại đa số vẫn bình thường về ý thức và hoạt động. Trừ khi kèm theo ảo tưởng, lời nói không mạch lạc hoặc hành vi ảo giác, họ không thể được coi là mắc bệnh tâm thần.

Các xét nghiệm y tế bao gồm nhãn khoa và khám võng mạc có thể giúp xác định vấn đề về thị lực. Chụp hình ảnh não, chẳng hạn như MRI và CT, có thể sàng lọc khối u và bệnh mạch máu. Tâm thần học có thể giúp loại trừ rượu, ma túy hoặc tâm thần phân liệt. Nếu nguyên nhân cơ bản được điều trị, chẳng hạn như điều trị bằng laser, cắt bỏ khối u hoặc dùng thuốc, nhiều triệu chứng "nhìn thấy ma" sẽ thuyên giảm.

Chuyên gia nêu ví dụ về một bệnh nhân "nhìn thấy ma" trong thời gian dài và cuối cùng phát hiện ra có khối u não chèn ép dây thần kinh thị giác. Sau phẫu thuật, ảo giác biến mất và chất lượng cuộc sống cải thiện đáng kể. BS Hoàng Xuân khuyến cáo những người thường xuyên nhìn thấy ma nên đi khám bác sĩ ngay lập tức thay vì chỉ dựa vào các bài thuốc dân gian. "Đây không phải là một tình trạng huyền bí, mà là một cảnh báo sức khỏe từ cơ thể", ông nói.

Vị bác sỹ nhấn mạnh rằng mê tín dị đoan sẽ dẫn đến điều trị chậm trễ, có thể khiến căn bệnh vốn có thể chữa khỏi trở nên nghiêm trọng, bỏ lỡ cơ hội vàng.