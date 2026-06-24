Nhận định, dự đoán tỷ số Ecuador vs Đức: Siêu dự bị Undav lấy suất đá chính

(VTC News) -

Ecuador bước vào lượt cuối bảng E trong tình thế bắt buộc phải thắng. Đội bóng Nam Mỹ mới có 1 điểm sau 2 trận, chưa ghi bàn và không còn quyền tự quyết trọn vẹn trong cuộc đua vào vòng 1/16.

Trận Ecuador vs Đức diễn ra lúc 3h ngày 26/6 trên sân MetLife Stadium (East Rutherford, Mỹ). Đội tuyển Đức đã có 6 điểm, ghi 9 bàn và chắc chắn đứng đầu bảng. Trong khi Ecuador phải mạo hiểm, đội tuyển Đức có thể thảnh thơi cho trận đấu này.

Thông tin nhanh trận Ecuador vs Đức Thời gian: 3h ngày 26/6. Sân: MetLife Stadium, East Rutherford, Mỹ. Giải đấu: Bảng E World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Nhận định bóng đá Ecuador vs Đức

Ecuador chưa thắng sau 2 lượt trận. Họ thua Bờ Biển Ngà 0-1 ở trận ra quân, sau đó hòa Curacao 0-0. Về phòng ngự, đội bóng của HLV Sebastian Beccacece không tệ khi mới thủng lưới 1 bàn. Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công: Ecuador chưa ghi bàn dù đã tạo ra đủ sức ép trước Curacao.

Ecuador dứt điểm rất nhiều, nhưng không thể vượt qua thủ môn Eloy Room. Khi một đội cần chiến thắng mà lại thiếu sắc bén ở 1/3 cuối sân, áp lực tâm lý dễ tăng theo từng phút. Gặp Đức, bài toán còn khó hơn bởi Ecuador vừa phải tấn công, vừa không được để lộ quá nhiều khoảng trống phía sau.

Ecuador đấu với Đức ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2026.

Đức ở chiều ngược lại đang có khởi đầu hoàn hảo về kết quả. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann thắng Curacao 7-1 ở lượt đầu, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1. Dù vẫn để lại vài dấu hỏi ở khâu phòng ngự, Đức đã ghi 9 bàn sau 2 trận và là đội tấn công hiệu quả nhất bảng E World Cup 2026.

Việc đã giành vé đi tiếp giúp Đức có điều kiện điều chỉnh nhân sự. Một số trụ cột như Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sane hoặc Jamal Musiala có thể được giảm tải. Tuy nhiên, chiều sâu của Đức vẫn rất đáng kể. Deniz Undav, Maximilian Beier, Jamie Leweling, Nadiem Amiri hay Leon Goretzka đều đủ khả năng duy trì nhịp tấn công.

Điểm then chốt của trận đấu nằm ở cách Ecuador mở thế trận. Nếu chơi thận trọng, Ecuador khó tìm được bàn thắng cần thiết. Nhưng nếu nhập cuộc mạo hiểm, đội bóng Nam Mỹ cũng mở ra khoảng trống để Đức phản công.Đây là thế khó nhất của Ecuador.

Phong độ Ecuador

Ecuador có 1 điểm sau 2 trận, ghi 0 bàn và thủng lưới 1 lần. Họ không dễ bị đánh bại, nhưng sự chắc chắn ở hàng thủ chưa đủ để kéo đội bóng này đến vòng sau. Trận gặp Curacao cho thấy Ecuador thiếu nhân tố giải quyết tình huống khi đối thủ lùi sâu.

Trong thời gian gần đây, Ecuador thường xuyên rơi vào các trận đấu ít bàn. Họ có nhiều trận hòa 0-0 trong giai đoạn chuẩn bị và vòng loại, phản ánh một đội hình có tổ chức tốt nhưng thiếu bùng nổ. Trước Đức, cách chơi an toàn quen thuộc không còn phù hợp vì Ecuador cần 3 điểm.

Enner Valencia vẫn là niềm hy vọng lớn nhất. Tiền đạo 36 tuổi đang là chân sút số một lịch sử đội tuyển Ecuador và chỉ còn cách cột mốc 50 bàn đúng 1 pha lập công. Tuy nhiên, để Valencia có cơ hội rõ ràng, Ecuador cần Moises Caicedo, Pedro Vite và Gonzalo Plata xử lý tốt hơn ở khu vực giữa sân và hai biên.

Phong độ Đức

Đức toàn thắng 2 trận đầu bảng E. Trận thắng Curacao 7-1 đem lại hiệu số rất lớn, còn chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà cho thấy bản lĩnh ở thời điểm khó. Đức không cần chơi áp đảo suốt 90 phút, nhưng vẫn có nhiều phương án tạo bàn thắng.

Deniz Undav là cái tên đáng chú ý sau lượt hai. Tiền đạo này vào sân và ghi cú đúp giúp Đức thắng Bờ Biển Ngà. Trong bối cảnh HLV Nagelsmann có thể xoay tua, Undav nhiều khả năng được trao cơ hội đá chính để duy trì cảm giác bóng và cạnh tranh vị trí trên hàng công.

Dù vậy, Đức chưa hoàn hảo. Họ đã thủng lưới ở cả 2 trận đầu tiên, trong đó có thời điểm bị Curacao gỡ hòa và bị Bờ Biển Ngà gây nhiều khó khăn. Nếu Ecuador tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc phản công nhanh, Đức vẫn có nguy cơ mất sạch lưới.

Thông tin lực lượng Ecuador vs Đức

Ecuador không có ca chấn thương mới đáng chú ý. HLV Sebastian Beccacece có thể tiếp tục dùng sơ đồ 3-5-2, với bộ ba trung vệ Joel Ordonez, Willian Pacho và Piero Hincapie. Đây là nền tảng giúp Ecuador duy trì sự chắc chắn trong 2 trận đầu.

Ở tuyến giữa, Moises Caicedo giữ vai trò then chốt. Anh phải vừa thu hồi bóng, vừa đẩy nhịp lên bóng cho Ecuador. Alan Franco có thể được kéo lên đá tiền vệ để tăng khả năng tranh chấp, trong khi Pervis Estupinan và John Yeboah cung cấp chiều rộng ở hai biên. Trên hàng công, Valencia nhiều khả năng đá cặp Gonzalo Plata.

Đức mất Nico Schlotterbeck trong phần còn lại của giải vì chấn thương mắt cá. Antonio Rudiger, Waldemar Anton hoặc Malick Thiaw là các phương án thay thế ở trung tâm hàng thủ. HLV Nagelsmann cũng có thể thay đổi nhiều vị trí do Đức đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

Oliver Baumann, David Raum, Leon Goretzka, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Maximilian Beier và Deniz Undav đều có cơ hội đá chính. Sự xoay tua này có thể làm Đức giảm độ liền mạch, nhưng cũng giúp họ duy trì tốc độ và năng lượng trước một Ecuador buộc phải dâng cao.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Đức

Ecuador: Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.

Đức: Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.

Dự đoán tỷ số Ecuador vs Đức

Dự đoán Ecuador - Đức: Đội nào thắng?

Ecuador có động lực lớn hơn, nhưng động lực không đủ để che đi hạn chế ở hàng công. Đội bóng Nam Mỹ cần thắng nên phải đưa nhiều cầu thủ lên phía trước hơn thường lệ. Khi đó, Estupinan, Yeboah và Caicedo có vai trò quan trọng trong việc tạo áp lực, nhưng họ cũng phải kiểm soát tốt khoảng trống sau lưng.

Đức có thể không dùng đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn sở hữu nhiều cầu thủ tấn công đủ khả năng tạo khác biệt. Undav, Beier, Leweling và Amiri phù hợp với những trận đấu có khoảng trống giữa các tuyến. Nếu Ecuador mất bóng khi đội hình đang mở, Đức có thể tạo cơ hội rất nhanh.

Kịch bản hợp lý là Ecuador chơi quyết liệt hơn so với 2 trận trước và có cơ sở tìm bàn đầu tiên tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Đức vẫn nhỉnh hơn ở chất lượng xử lý cuối cùng, chiều sâu đội hình và khả năng tận dụng sai lầm. Trận đấu có thể không quá một chiều, nhưng ưu thế vẫn thuộc về đội bóng châu Âu.

Dự đoán kết quả: Ecuador 1-2 Đức.