(VTC News) -

Có những công trình được xây dựng và ghi dấu ấn bởi kiến trúc. Cũng có những công trình được hình thành với một sứ mệnh dài lâu, trở thành biểu tượng cho khát vọng phát triển của một quốc gia. Nhà hát Hồ Gươm ra đời mang một sứ mệnh đặc biệt.

Sau 3 năm hoạt động, Nhà hát Hồ Gươm từng bước khẳng định vai trò là một thiết chế văn hóa hiện đại với nhiều chương trình nghệ thuật quy mô và mở rộng hợp tác với các nhà hát, tổ chức nghệ thuật hàng đầu thế giới. Năm 2023, Nhà hát Hồ Gươm được tổ chức World Travel Awards (WTA) bình chọn là 1 trong 10 nhà hát opera tốt nhất thế giới.

Nhà hát Hồ Gươm kiến tạo những giá trị cho tương lai.

Bên cạnh việc chủ động phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trong nước tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, Nhà hát Hồ Gươm cũng mở rộng hợp tác với nhiều nhà hát và tổ chức nghệ thuật uy tín trên thế giới.

Theo đơn vị này, nhiều đối tác quốc tế chủ động đề xuất hợp tác, góp phần đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao đến với khán giả Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để nghệ thuật Việt Nam tăng cường giao lưu và hội nhập.

Những hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đặt ra các định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, khuyến khích phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa trong giai đoạn mới. Việc ký kết các biên bản ghi nhớ và mở rộng hợp tác quốc tế được kỳ vọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá nghệ thuật Việt Nam và thúc đẩy ngoại giao văn hóa.