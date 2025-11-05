Nguyên nhân nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng dã man ngay trong trường

(VTC News) -

Liên quan vụ nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường, chiều 5/11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đã nhận được báo cáo chi tiết về sự việc Trường THCS An Điền.

Theo báo cáo, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong lúc xếp hàng vào tiết học thể dục của lớp 8A9 chiều 31/10. Khi bị thầy giáo khiển trách và dọa sẽ báo phụ huynh, một nhóm học sinh đã hẹn nhau vào nhà vệ sinh của trường để “giải quyết mâu thuẫn”.

Đến ngày 3/11, Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan lên làm việc. Nhóm học sinh tham gia đánh bạn đã thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ân hận và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc và cam kết xử lý nghiêm nhóm học sinh vi phạm để răn đe và giáo dục toàn trường.

Về phía gia đình nạn nhân, chị A. - mẹ nạn nhân cho biết, chị đã đưa con đến bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, bác sĩ nói bé bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn, tinh thần hoảng loạn.

(Ảnh chụp màn hình từ video).

Vì đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ nên gia đình xin cho bé về nhà điều trị ngoại trú để không ảnh hưởng đến việc học.

Theo chị A., trước khi đoạn clip bị phát tán trên mạng xã hội, nhà trường đã mời phụ huynh lên làm việc cùng Ban giám hiệu và gia đình các học sinh tham gia đánh con chị. Tại buổi làm việc, các phụ huynh đã nhận lỗi và xin bồi thường chi phí thăm khám, nên chị A. đã bỏ qua, không làm lớn chuyện.

Dù vậy, chị không hề biết việc hành hung dã man như trong clip được phát tán tối 4/11. Sau khi xem clip, chị quyết định làm đơn tố cáo để cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, tối 4/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh trong khu vực nhà vệ sinh tại Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TP.HCM).

Trong clip, nữ sinh bị ép sát vào góc tường, liên tục bị nhóm bạn tra hỏi, chỉ tay vào mặt rồi đánh tới tấp. Nhóm này quăng quật nạn nhân xuống nền, dùng chân đá vào mặt, túm tóc kéo lê.

Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chứng kiến, thậm chí có em còn reo hò, cổ vũ.

(Ảnh chụp màn hình từ video).

Sự việc chỉ dừng lại khi một giáo viên xuất hiện, quát lớn yêu cầu nhóm học sinh dừng tay. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Đại diện UBND phường Long Nguyên xác nhận đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo công an cùng ban giám hiệu nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan để xác định danh tính nhóm học sinh tham gia, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nữ sinh bị đánh và xem xét trách nhiệm của nhà trường trong công tác quản lý, giám sát học sinh.