Nữ sinh cấp 2 ở TP.HCM bị đánh hội đồng ngay trong trường

(VTC News) -

Sáng 5/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn vây đánh trong khu vực nhà vệ sinh tại Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TP.HCM).

Trong clip, nữ sinh bị ép sát vào góc tường, liên tục bị nhóm bạn tra hỏi, chỉ tay vào mặt rồi đánh tới tấp. Nhóm này quăng quật nạn nhân xuống nền, dùng chân đá vào mặt, túm tóc kéo lê.

(Ảnh chụp màn hình từ video).

Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh chứng kiến, thậm chí có em còn reo hò, cổ vũ.

Sự việc chỉ dừng lại khi một giáo viên xuất hiện, quát lớn yêu cầu nhóm học sinh dừng tay. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Đại diện UBND phường Long Nguyên xác nhận đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo công an cùng ban giám hiệu nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan để xác định danh tính nhóm học sinh tham gia, kiểm tra tình trạng sức khỏe của nữ sinh bị đánh và xem xét trách nhiệm của nhà trường trong công tác quản lý, giám sát học sinh.

Thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường.

Cụ thể, ngày 31/10, trong giờ ra chơi tại trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn dẫn tới bị chấn thương não, nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, 13h45 ngày 1/11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.

Ngày 17/10, tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ ẩu đả ngoài trường khiến một học sinh lớp 12 của trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) tử vong.

Công an điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, em P.T.B.N. (SN 2009, trú thôn 6, xã Quảng Bình; học sinh lớp 11A9) và L.Q.H. (SN 2008, trú thôn An Toàn, xã Lưu Vệ; học sinh lớp 12A8), cùng học trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) không có mâu thuẫn từ trước.

Tại Nghệ An, tại Trường Cao đẳng Việt - Đức (phường Trường Vinh, Nghệ An) xảy ra vụ một nam sinh đánh tới tấp nữ sinh lớp 10 trong lớp học.

Ngay sau đó, nhà trường đã mời phụ huynh các bên lên làm việc, thăm hỏi nữ sinh bị đánh và phối hợp với Công an để điều tra, xử lý.

Hồi tháng 9/2025, tại An Giang cũng xảy ra vụ bạo lực học đường, khi học sinh lớp 8 của trường THCS và THPT Vân Khánh (xã Vân Khánh) bị bạn đánh phải nhập viện.

UBND xã đã chỉ đạo công an chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan điều tra tỉnh để giám định thương tích. UBND xã cũng yêu cầu Ban Giám hiệu Trường THCS và THPT Vân Khánh kiểm điểm trách nhiệm, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề phòng chống bạo lực học đường, đồng thời công khai kết quả xử lý để ổn định dư luận.