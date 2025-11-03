Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu

Chiều 3/11, một lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh trong giờ ra chơi dẫn tới bị chấn thương não, nguy kịch, ảnh hưởng tới tính mạng.

Hình ảnh nam sinh N.T.A.T. bị đánh bất tỉnh tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa ngày 31/10.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, khoảng 8h55 (vào giờ ra chơi tiết 2 buổi sáng Thứ 6) ngày 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3), học sinh N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nam sinh học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp học.

Báo cáo cũng nêu nam sinh N.T.A.T. bị đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, đến 13h45 ngày 1/11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.

Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, chảy máu não rất nhiều.

"Bệnh viện đã nỗ lực hết sức nhưng bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng não, tiên lượng xấu, nên đã giải thích và gia đình đã xin cho cháu về", đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, hiện xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T., Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.

"Hiện, nhà trường đang tiếp tục cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cấp cứu, chăm sóc học sinh và phối hợp, hỗ trợ công an trong quá trình điều tra vụ việc. Sau khi có kết luận, nhà trường sẽ căn cứ để xử lý", lãnh đạo Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thông tin.