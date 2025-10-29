Một học sinh ở Nghệ An bị bạn đánh trong quán bida, phải nhập viện cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 29/10, lãnh đạo UBND xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhóm học sinh đánh nhau trong quán bida, khiến một em bị thương phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 ngày 27/10, tại quán bida 98 thuộc xóm Giang Tiên (xã Bích Hào), em N.H.D. (SN 2010, trú xóm Lâm Sơn) bị N.X.M. và T.H.H. (đều SN 2009, trú xóm Xuân Hiền) dùng gậy bida tấn công. Vụ việc khiến D. bị thương nặng, được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Một học sinh bị đánh hội đồng trong quán bida ở xã Bích Hào (Nghệ An)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bích Hào đã vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại quán.

Hình ảnh cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 8–9 học sinh đứng quanh bàn bida. Sau đó, một nam sinh bất ngờ lao tới tấn công người mặc áo đen khiến nạn nhân ngã xuống sàn, nhóm còn lại liên tiếp dùng gậy nghi là cơ bida đánh tới tấp.

Theo chính quyền địa phương, các học sinh liên quan đều đang theo học tại Trường THPT Đặng Thái Mai (Nghệ An).

Hiện cơ quan công an đang phối hợp với nhà trường để củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đã nắm được thông tin và yêu cầu Trường THPT Đặng Thái Mai khẩn trương báo cáo toàn bộ diễn biến, nhằm xem xét, xử lý theo quy định.