Nam thanh niên đánh tới tấp 2 học sinh giữa đường để 'dằn mặt'

(VTC News) -

Clip hai nam sinh đi đánh trên đường ở phường Thủ Đức.

Ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai một thanh niên liên quan vụ hành hung hai nam sinh giữa đường, khiến một em nghi bị xuất huyết não.

Công an TP.HCM đang làm việc với thanh niên hành hung hai nam sinh giữa đường ở phường Thủ Đức.

Theo điều tra ban đầu, trưa 23/10, hai nam sinh 16 tuổi đang trên đường đến trường. Khi đi đến đường số 2 (phường Thủ Đức), cả hai bị một thanh niên đi xe máy chặn đầu, lớn tiếng quát mắng rồi dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt và đầu.

Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh chạy đến can ngăn, kẻ này mới dừng tay và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người nhà hai học sinh cho biết, sau khi bị hành hung, các em được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy, một trong hai em có dấu hiệu nghi bị xuất huyết não.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, truy xét và đưa người đánh hai học sinh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, thanh niên này khai do bực tức khi thấy hai học sinh nẹt pô xe máy lúc mình đang chở bạn gái, nên đã đuổi theo để “dằn mặt”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.