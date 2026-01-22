Người sống thọ thường ngủ theo 4 thói quen này

(VTC News) -

Trên thế giới có những khu vực mà người dân sở hữu tuổi thọ vượt trội so với mức trung bình toàn cầu. Điều đáng chú ý là bí mật sống thọ tại đây không đến từ may mắn, mà là kết quả của lối sống lành mạnh và các thói quen tốt cho sức khỏe được duy trì bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Trong nghiên cứu về tuổi thọ, các nhà khoa học sử dụng thuật ngữ “Vùng Xanh” (Blue Zones) để chỉ những cộng đồng có tỷ lệ người sống thọ và khỏe mạnh vượt trội.

Đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày

Thói quen ngủ và thức đúng giờ giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học ổn định (Ảnh: Shutterstock)

Theo Times of India, người dân tại các “Vùng Xanh” thường duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định mỗi ngày, giúp cơ thể thiết lập nhịp sinh học khỏe mạnh. Thói quen này được cho là góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường miễn dịch và duy trì năng lượng bền bỉ theo tuổi tác.

Tránh sử dụng điện thoại trước khi ngủ

Theo Aboluowang, ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng có thể ức chế quá trình tiết melatonin – hormone điều hòa giấc ngủ. Người có tuổi thọ cao thường hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ít nhất 30–60 phút trước khi đi ngủ, giúp não bộ thư giãn và dễ dàng bước vào giấc ngủ sâu.

Không ăn khuya, không uống rượu buổi tối

Ăn khuya hoặc uống rượu trước khi ngủ khiến hệ tiêu hóa và gan phải hoạt động quá mức vào ban đêm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Những người duy trì sức khỏe tốt thường ăn tối sớm, nhẹ nhàng và tránh đồ uống có cồn vào buổi tối để cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Giữ không gian ngủ yên tĩnh, thoải mái

Không gian ngủ lý tưởng giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ sâu (Ảnh: Shutterstock)

Phòng ngủ lý tưởng thường tối, yên tĩnh và có nhiệt độ dễ chịu. Môi trường ngủ phù hợp giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu, hỗ trợ quá trình phục hồi của não bộ và các cơ quan nội tạng. Đây là thói quen phổ biến ở những người sống thọ và có sức khỏe ổn định.

Giấc ngủ chất lượng không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là sự kết hợp của nhiều thói quen lành mạnh. Duy trì những thói quen ngủ khoa học mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ một cách bền vững.