Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn ngủ sau 22 giờ?

(VTC News) -

Thiếu ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, đầu óc trì trệ mà còn gây mất nước, ảnh hưởng đến khả năng thải độc của làn da, khiến da khô, xỉn màu, dễ nổi mụn và lão hóa nhanh.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, chuyên gia tại Trung tâm trị liệu chăm sóc da MDmedical, khoảng thời gian từ 22h đến 2h sáng là "khung giờ vàng" để cơ thể phục hồi và đào thải độc tố. Nếu không ngủ sâu trong khung giờ này, quá trình tái tạo tế bào da bị gián đoạn, dẫn đến nhiều vấn đề về da và sức khỏe tổng thể.

Khi thiếu ngủ, da không được cấp ẩm đúng cách từ bên trong lẫn bên ngoài. Cơ thể mất nước, tuyến nhờn hoạt động bất thường, từ đó gây ra tình trạng da khô ráp, dễ hình thành mụn và nếp nhăn. Để cải thiện, cần bổ sung độ ẩm kép, từ ngoài với tinh chất dưỡng da, từ trong bằng nước tự nhiên có trong rau xanh và trái cây tươi.

Giấc ngủ sâu giúp não bộ nghỉ ngơi, phục hồi khả năng tập trung và xử lý thông tin. Khi não được thanh lọc chất độc sau một ngày hoạt động, hiệu suất làm việc vào hôm sau cũng được cải thiện rõ rệt.

Giấc ngủ chất lượng từ 22h đến 2h sáng giúp cơ thể thải độc, phục hồi tế bào. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, hệ miễn dịch cũng hoạt động hiệu quả hơn khi bạn ngủ đủ giấc. Các tế bào lympho T – “lá chắn” tự nhiên của cơ thể – sẽ phát huy tốt vai trò chống lại virus, vi khuẩn và các tế bào gây bệnh.

Thiếu ngủ làm gia tăng hormone căng thẳng và chất gây viêm trong máu – yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Ngoài ra, người ngủ muộn hoặc thiếu ngủ có xu hướng ăn vặt nhiều hơn, dễ dẫn đến tăng cân và béo phì.

Ngủ không đủ còn khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần uể oải, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sinh hoạt. Nguy hiểm hơn, thói quen này có thể dẫn đến chứng ngưng thở khi ngủ - rối loạn phổ biến và nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.

Trong giấc ngủ sâu, các tế bào da già cỗi sẽ được thay thế bằng tế bào mới, giúp làn da tươi sáng và khỏe mạnh hơn. Duy trì thói quen ngủ đúng giờ giúp hạn chế nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa và mang lại tinh thần sảng khoái.

“Ngủ là cách để cơ thể sạc lại năng lượng và tái cấu trúc toàn bộ hệ thống bên trong”, bác sĩ Quang chia sẻ. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành 5-10 phút chợp mắt ngắn để cân bằng lại năng lượng, tránh tình trạng kiệt sức kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và sắc đẹp.

Để cải thiện giấc ngủ, hãy duy trì thói quen đi ngủ trước 22h, hạn chế thiết bị điện tử vào buổi tối và bổ sung thực phẩm giúp ngủ ngon như chuối, hạt sen, trà hoa cúc. Giấc ngủ chất lượng là nền tảng của sức khỏe và làn da trẻ đẹp lâu dài.