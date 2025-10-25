Người phụ nữ nuôi 250 búp bê, bị chặn lại ở siêu thị vì quá giống con thật

(VTC News) -

Sylvia Heszterterenyiova (51 tuổi, sống tại Sydney, Australia), tự nhận là “mẹ của 250 đứa trẻ”, nhưng tất cả những “đứa con” đó đều là búp bê tái sinh giống hệt em bé thật. Bộ sưu tập búp bê khổng lồ của bà ngày càng mở rộng không ngừng. Trong đó có những con búp bê giá lên tới 6.000 bảng Anh (210 triệu đồng).

Sylvia cho biết, niềm đam mê đặc biệt này bắt đầu khi các con gái của bà là Veronika (32 tuổi) và Sofia (28 tuổi), quyết định mang đến cho mẹ món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật thứ 40. “Khi hai con còn nhỏ, tôi thích thay tã, mặc quần áo và ru chúng ngủ. Khi chúng lớn lên, tôi thực sự nhớ những khoảnh khắc ấy.

Hôm đó, chuông cửa reo lên, tôi ra mở nhưng không thấy ai ngoài một chiếc giỏ nhỏ đặt trước hiên nhà. Tôi kéo tấm chăn phủ ra, và trước mắt tôi là khuôn mặt dễ thương nhất, làn da hồng hào, ngón tay bé xíu, đôi môi hồng như thật. Bên cạnh là tấm thiệp nhỏ ghi: ‘Con là Isabella, mẹ có thể chăm sóc con không?’”, cô nói.

Hai cô con gái cười vang: “Chúc mừng sinh nhật mẹ!”. Khi đó, Sylvia mới nhận ra “Isabella” không phải là em bé thật, mà là một búp bê tái sinh (reborn doll), loại búp bê siêu thực được tạo thủ công từ nhựa vinyl, mô phỏng y như trẻ sơ sinh thật. “Tôi từng đọc về chúng, thấy ảnh trên tạp chí, nhưng chưa bao giờ được chạm vào. Vậy mà giờ tôi đã có một đứa cho riêng mình. Tôi đã thốt lên: ‘Tuyệt quá, cảm ơn các con!’”, người phụ nữ 51 tuổi chia sẻ.

Sylvia nghiện búp bê tái sinh và có 250 con búp bê.

Sau món quà đó, Sylvia bị cuốn vào thế giới búp bê tái sinh. Cựu người mẫu nổi tiếng người Anh Katie Price cũng từng chia sẻ niềm yêu thích tương tự, và nhiều chuyên gia cho rằng loại búp bê này có thể mang lại tác dụng trị liệu tinh thần, đặc biệt với người bị trầm cảm, mất mát hoặc người già neo đơn.

Vài tuần sau, Sylvia bắt đầu tìm hiểu thêm để mua. “Tôi lên eBay, gõ từ khóa ‘reborn baby’ và ngỡ ngàng khi thấy hàng ngàn mẫu rao bán. Tôi đặt thử vài đơn, hồi hộp chờ kết quả đấu giá. Khi thắng được cặp song sinh trai gái đầu tiên, tôi vui như đứa trẻ. Từ đó, tôi nghiện luôn. Bộ sưu tập cứ thế lớn dần", cô kể.

Tình yêu dành cho những “em bé” đặc biệt ấy đã khiến Sylvia muốn tự tay tạo ra chúng. Cô tham gia một khóa học làm búp bê tái sinh và hoàn thiện tác phẩm đầu tay là cô bé Sally. “Khi bế Sally trên tay, tôi biết mình đã tìm thấy công việc mơ ước. Tôi lập công ty riêng tên Fairies Reborn Magic Nursery để chế tác búp bê tái sinh chuyên nghiệp. Giờ đây, tôi có thể tự tạo nên bất kỳ khuôn mặt, biểu cảm hay dáng vẻ nào tôi muốn", Sylvia nói.

Sylvia nói rằng có một "mối liên kết đặc biệt" với những con búp bê.

Không chỉ làm búp bê để bán, Sylvia còn xem chúng như con mình thật sự, cô cùng hai con gái tắm, thay đồ, ru ngủ cho các bé. Cô luôn nói với các con: "Không thể để chúng ngồi trong xe cả ngày được". Rồi họ mang các bé đi dạo, đi cắm trại, đi biển, đi xem phim, thậm chí cưỡi ngựa hay đến chơi nhà hàng. Họ muốn các bé được trải nghiệm thế giới như người thật vậy.

Cô kể lại một kỷ niệm đáng nhớ: “Một lần, khi tôi đẩy xe đựng búp bê đi siêu thị, một phụ nữ đi ngang qua mỉm cười: ‘Ôi, con bé dễ thương quá!’ Khi bà ấy cúi xuống chạm vào, khuôn mặt sững lại. ‘Trời ơi, tôi cứ tưởng đó là trẻ sơ sinh thật!’ Tôi bật cười, bảo rằng đó là búp bê tái sinh. Bà ấy xin được bế thử, và tôi đồng ý. Chỉ nhìn thấy niềm vui trên gương mặt người khác thôi cũng khiến tôi hạnh phúc rồi".

Dần dần, Sylvia còn sáng tạo ra những cuốn “album cuộc sống” cho từng đứa con búp bê. Bà dán ảnh các “bé” trong các chuyến đi chơi, in cả hình siêu âm giả và ghi tên từng bé trên bìa. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện riêng. Khi nhìn lại, tôi thấy như chúng thật sự có cuộc đời của mình.

Tại nhà, mọi căn phòng đều có sự hiện diện của búp bê. Khi mọi thứ ngăn nắp, cô để các bé trong phòng trẻ em, với tủ quần áo đầy ắp váy áo, giày dép và phụ kiện. Các búp bê còn nhiều đồ hơn cả chủ nhân.

Sự gắn bó với thế giới búp bê còn lan sang các con gái. Một lần, Sofia, con gái út của Sylvia, cần làm bài tập môn Mỹ thuật. Cô nói muốn thử tạo ra “thứ gì đó khác biệt”. Sylvia gợi ý: “Hãy thử làm búp bê tái sinh cùng mẹ". Hai mẹ con đã cùng nhau tạo nên một cặp song sinh dính liền đặt tên là Kendall và Kylie. “Trông chúng hơi kỳ lạ, nhưng chúng tôi yêu quý chúng vô cùng", Sylvia nói.

Sylvia đã "sinh ra" cặp song sinh dính liền và đặt tên là Kendall và Kylie.

Giờ đây, bộ sưu tập của Sylvia đã vượt xa tưởng tượng, cô có 250 búp bê tái sinh và tổng cộng 27.000 búp bê các loại, bao gồm búp bê sứ, búp bê cổ điển, búp bê ghép, thậm chí cả những mẫu lấy cảm hứng từ phim Avatar. “Chúng có mặt khắp nơi trong nhà tôi. Ai đến chơi cũng đều nói: ‘Wow!’ – vừa ngạc nhiên vừa thán phục", cô chia sẻ.

Không chỉ sưu tầm cho vui, Sylvia còn nhận được nhiều đơn đặt hàng làm búp bê theo yêu cầu. Rất nhiều người tìm đến cô vì lý do trị liệu. Một số người từng mất con, một số khác đang điều trị tâm lý hoặc mắc Alzheimer. Với họ, những búp bê này không chỉ là món đồ chơi mà là nguồn an ủi.

Tuy vậy, niềm đam mê của cô không phải ai cũng hiểu. Một vài người bạn nghĩ Sylvia kỳ lạ, nhưng cô không bận tâm. Với cô, búp bê mang lại niềm vui, cảm giác yêu thương và bình yên. Thậm chí, các nhà trị liệu đã chứng minh chúng giúp kích thích ký ức và cảm xúc tích cực ở người cao tuổi.

Không chỉ nghiện búp bê tái sinh mà còn cả búp bê sứ, búp bê cổ điển và búp bê ghép, bộ sưu tập của tôi lên tới tổng cộng 27.000 con.

Sylvia nói rằng công việc này mang lại cho cô cả niềm hạnh phúc lẫn thu nhập ổn định. Cô vẫn hay đùa rằng mình luôn mang thai và sinh con, vì lúc nào cũng đang chăm sóc một em bé mới, dù là cho khách hàng hay cho chính cô.

Cô biết ơn hai con gái vì đã mở ra cho mình cánh cửa đến thế giới đặc biệt này. "Nếu không có Veronika và Sofia, có lẽ tôi chẳng bao giờ biết đến búp bê tái sinh. Nhờ chúng, tôi có thể tiếp tục mở rộng gia đình mà không cần phải sinh thêm con", người mẹ nói.

Dù giờ các con đã trưởng thành và ra ở riêng, Sylvia vẫn luôn cảm thấy trọn vẹn. Hai con gái sẽ mãi là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nhưng cô cũng có một mối liên kết đặc biệt với những "đứa con" búp bê của mình. Cô không bao giờ đổi gia đình hạnh phúc này lấy bất kỳ điều gì khác.

Cô nói thêm, đôi khi những búp bê khiến người khác bối rối vì quá giống người thật: “Có lần, tôi bị nhân viên siêu thị chặn lại vì họ tưởng tôi bỏ quên em bé trong xe. Tôi phải giải thích đó chỉ là búp bê! Họ không tin cho đến khi chạm vào".

Với Sylvia, đó chỉ là một phần của cuộc sống, cuộc sống của người mẹ có hàng trăm đứa con không khóc, không lớn, nhưng luôn mang lại cho cô niềm vui và cảm giác được yêu thương. “Tôi biết nhiều người thấy lạ, nhưng với tôi, mỗi búp bê là một phần trong trái tim. Chúng khiến tôi cảm thấy trẻ lại, và quan trọng nhất, khiến tôi thấy mình chưa bao giờ cô đơn", Sylvia nói.