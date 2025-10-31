Người dân TP Huế bất lực nhìn cơ nghiệp bị nước lũ tàn phá

(VTC News) -

Video: Cận cảnh lũ kinh hoàng cuốn sập cầu ở Huế

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện hầu hết các sông ở TP Huế mực nước giảm mạnh.

Mực nước đo được tại sông Hương lúc 13h ngày 31/10 tại trạm Kim Long là 2,31 mét (lớn hơn báo động 2 khoảng 31cm); sông Bồ mực nước đo được tại trạm Phú Ốc là 3,11 mét (trên báo động 2 khoảng 11cm).

Nước sông rút nhanh nhưng nhiều nơi ở TP Huế vẫn còn đang ngập sâu trong nước.

Tại các tuyến đường ở trung tâm thành phố, nước cơ bản rút hết, người dân và lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp để sớm trả lại hình hài của thành phố du lịch sau trận "đại hồng thuỷ" hơn 25 năm mới lặp lại.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP Huế), bà Phan Thị Lài (50 tuổi) đang thu dọn mớ hỗn độn sau trận lũ lụt. Dù có kinh nghiệm chống lũ nhiều năm nhưng trận lũ lịch sử lên cao và nhanh, vượt xa mọi dự báo khiến bà Lài cũng bất lực trước thiên tai.

Dù chủ động kê tài sản lên cao 1,5 mét nhưng nước lũ lên quá nhanh và cao, gia đình bà Lài đành bất lực nhìn gia tài của gia đình bị nhấn chìm để lên gác tránh lũ. (Ảnh: ND)

"Trước khi lũ lên, gia đình kê cao tủ lạnh, ti vi, xe máy và tất tần tật lên cao khoảng 1-1,5 mét nhưng nước lên cao và nhanh nhấn chìm tất cả. Ngoài ra, khi nước lên cao, thuyền bè qua lại nhiều tạo thành những con sóng lớn, đánh tràn vào nhà, làm đồ đạc kê lên cao cũng bị rơi vãi, lật nhào...", bà Lài kể.

Tài sản thiệt hại lớn nhưng bà Lài còn thêm nỗi lo là các tiệm sửa chữa các đồ điện tử cũng không thể đáp ứng nhu cầu.

"Đồ điện tử bị ngâm trong nước ba ngày rồi. Giờ tiếp tục phải đợi thợ đến sửa chữa chắc mất mấy ngày nữa. Cứ để vậy thì tôi sợ sẽ hỏng hẳn, không sử dụng được nữa," bà Lài lo lắng.

Bà Lài chỉ biết thở dài nhìn những tài sản có giá trị của gia đình bị nhấn chìm trong dòng lũ dữ. (Ảnh: ND)

Như bao người, khi nước vừa rút, chị Mai Tiến (36 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) tức tốc lội trong đám bùn lầy để sang đường Nguyễn Chí Thanh để kiểm tra nơi chị thuê mặt bằng mở quán ăn. Đến nơi, nhìn cảnh quán, bàn ghế, đồ đạc, tủ lạnh...ngập trong bùn đất khiến chị Tiến ứa nước mắt.

"Trước lũ, nghe dự báo mưa lớn và lũ, tôi kê đồ đạc lên cao, không ngờ nước lũ lại lên lớn như vậy. Mấy ngày nghe tin nước dâng, tôi đứng ngồi không yên. Quán nhỏ này là nguồn sống của cả gia đình tôi... Bao nhiêu năm vừa bán quán vừa tích góp mới sắm được hai chiếc tủ lạnh để trữ đồ.

Cả cơ nghiệp chị Tiến dồn vào quán ăn trên đường Nguyễn Chí Thanh nay ngập ngụa trong bùn lầy sau trận lũ lịch sử. (Ảnh: ND)

Giờ thì cả hai đều hư hỏng sau nhiều ngày ngâm trong nước. Nếu sửa chữa được thì cũng tốn rất nhiều tiền, còn các vật dụng khác thì bị ẩm nước, hư hỏng, phải mua mới. Trong khi, bao năm qua, tôi buôn bán cũng chỉ đủ lo cho gia đình, không dư giả được bao nhiêu..", chị Tiến nói trong nước mắt.

Hầu hết các tài sản có giá trị trong quán đều hư hỏng gần như khó có thể phục hồi, sửa chữa. (Ảnh: ND)

Hoàn cảnh của bà Lài và chị Tiến cũng là tình cảnh chung của rất nhiều người dân ở TP Huế. Nhiều người nhận định, trận lũ lịch sử vừa qua, không thua trận "đại hồng thuỷ" năm 1999 là bao dù cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà cửa hiện nay hiện đại hơn 26 năm trước rất nhiều.

Mất tài sản, nhưng nhiều người dân còn tự thấy là may mắn khi còn giữ được tính mạng khi kịp di tản lên tầng hai, gác lửng hoặc sang nhà hàng xóm có nhà cao tầng để lánh nạn.