Người đàn ông nước ngoài ngồi trong xe ô tô nổ súng sau va chạm giao thông

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngồi trong xe ô tô nổ súng ra ngoài trong quá trình va chạm giao thông xảy ra trên đoạn đường thuộc xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 7/4, Công an xã Nghĩa Trụ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường trong địa bàn xã.

Quá trình xác minh, Công an xã Nghĩa Trụ xác định vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô biển kiểm soát 30B-220.65 và xe máy biển kiểm soát 21E1-342.xx do anh T.B.V. (SN 1999, trú tại tỉnh Lào Cai) điều khiển. Anh V. bị xây xát nhẹ, phương tiện hư hỏng, xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Khẩn trương tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan Công an nhận định quá trình va chạm giao thông, đối tượng người nước ngoài, ngồi trong xe ô tô đã nổ súng bắn 1 phát ra ngoài.

Theo lời khai của nhân chứng, đối tượng có biểu hiện kích động, cầm súng và thao tác lên đạn trong xe; khi có người tiếp cận đã xảy ra tiếng nổ nhưng không gây thiệt hại về người. Sau đó, đối tượng cùng một người phụ nữ nhanh chóng đi xe khỏi hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ đạn tại khu vực xảy ra vụ việc và đã trưng cầu giám định theo quy định.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng Yu HaiYang.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Nghĩa Trụ đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng.

Qua trích xuất camera, xác minh phương tiện liên quan, lực lượng Công an xác định xe ô tô trên thuộc quyền sử dụng của Nguyễn Thị Nõn (SN 1994, trú tại tỉnh Hưng Yên), có chồng là Yu HaiYang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Mặc dù đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện và che giấu hành tung, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 8/4, lực lượng Công an đã xác định và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An dừng phương tiện, đưa các đối tượng về cơ quan Công an làm việc.

Lực lượng công an đưa đối tượng dựng lại hiện trường.

Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định Yu HaiYang sử dụng súng ngắn bắn một phát trong quá trình xảy ra va chạm giao thông, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong quá trình trốn chạy, đối tượng đã vứt khẩu súng xuống sông Hồng, khu vực bến phà Bình Minh, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên nhằm phi tang tang vật.

Vụ việc đã được Công an xã Nghĩa Trụ hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.