Người đàn ông 34 tuổi tử vong vì đắp lá chữa rắn hổ mang cắn

(VTC News) -

Trước khi vào viện một tuần, người đàn ông 34 tuổi cùng vợ đánh cá ngoài đồng thì bị rắn hổ mang cắn vào tay phải. Anh không đến cơ sở y tế mà tìm đến thầy lang trong làng để chữa trị theo cách truyền miệng như trích rạch vết thương, bôi cao và đắp lá thuốc.

Sau đắp thuốc, tình trạng chuyển biến nặng. Vết cắn sưng tấy, tím đen, mưng mủ, anh khó thở, mê sảng. Đến bệnh viện tuyến khu vực, anh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nặng, viêm mô tế bào, phải đặt nội khí quản, thở máy và dùng thuốc vận mạch liều cao. Bệnh nhân sau đó được chuyển khẩn cấp tới Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa bằng nhiều biện pháp tích cực gồm tiêm huyết thanh kháng nọc, lọc máu, phẫu thuật loại bỏ mô hoại tử, bệnh nhân không qua khỏi do tình trạng quá nặng.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân bị rắn cắn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên – Giám đốc Trung tâm Chống độc – cho biết, người bệnh đã bỏ qua thời điểm vàng để điều trị hiệu quả. "Nếu được đưa đến bệnh viện trong vài giờ đầu và tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời, người bệnh hoàn toàn có thể tránh được tình trạng hoại tử và giữ được mạng sống", ông nói.

Việt Nam hiện có phác đồ điều trị rắn độc cắn được đánh giá đạt trình độ hàng đầu thế giới. Các bệnh viện tuyến dưới được hỗ trợ chẩn đoán và xử lý qua hệ thống hội chẩn trực tuyến, giúp nâng cao hiệu quả cấp cứu và điều trị ngay từ cơ sở.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, khi bị rắn độc cắn, nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Việc tự ý rạch vết thương, đắp lá thuốc hay hút nọc không chỉ không hiệu quả mà còn khiến tình trạng nặng thêm và làm mất thời gian cứu chữa quý báu.

Với các loài rắn có khả năng gây liệt như hổ mang, cạp nia, người nhà có thể sơ cứu tạm thời bằng cách băng ép bất động phía trên vết cắn, lưu ý không băng quá chặt để máu vẫn lưu thông. Nếu nạn nhân có dấu hiệu khó thở, cần hỗ trợ hô hấp ngay tại chỗ trong lúc chờ cấp cứu.