Người dân miền Trung oằn mình trong bão số 10 Bualoi, thiệt hại không ngừng tăng

Bão Bualoi "càn quét" miền Trung, 5 người chết và mất tích, hàng loạt nhà bị tốc mái, cây cối đổ ngổn ngang.

QUỲNH TRANG
