Đóng

Người dân kể lại giây phút kinh hoàng cơn lốc xoáy quét qua Ninh Bình

(VTC News) -

Sau cơn lốc xoáy kinh hoàng, nhiều người dân Ninh Bình không cầm được nước mắt khi kể lại những ký ức ám ảnh và giây phút sinh tử mà họ trải qua.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới