Người dân Bắc Ninh canh nước rút, soi đèn pin dọn nhà xuyên đêm

Anh Trần Văn Hiệp tranh thủ trở về nhà dọn dẹp sau khi nước lũ rút. Vợ anh đang túc trực chăm mẹ ốm nặng tại bệnh viện, hai con nhỏ gửi nhờ nhà em gái, chỉ còn một mình anh đối diện với ngôi nhà phủ đầy bùn đất. "Đêm qua tôi ngủ một mình trong nhà, không có điện và cứ một lúc lại ngó xuống xem nước đã dâng tới đâu", anh Hiệp chia sẻ. Trong điều kiện mất điện, thiếu nước sinh hoạt và chỉ ăn tạm mỳ tôm, anh Hiệp vẫn quyết tâm dọn dẹp để sớm đón vợ con về nhà.