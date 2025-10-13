Người dân Bắc Ninh canh nước rút, soi đèn pin dọn nhà xuyên đêm

Khuya 12/10, khi nước lũ trên sông Thương bắt đầu rút, nhiều hộ dân ở phường Đa Mai (TP Bắc Ninh) trở về nhà. Cả khu vực vẫn bị cắt điện, chìm trong màu đen đặc quánh. Người dân dò dẫm từng bước trong bùn, chỉ dựa vào ánh đèn pin le lói để trở về nhà sau lũ.
Khi tuyến đường chính và các ngõ nhỏ vẫn còn ngập sâu, thuyền trở thành phương tiện di chuyển duy nhất, giúp người dân qua lại và vận chuyển đồ đạc.
Nước rút để lại lớp bùn dày đặc cùng rác thải ngổn ngang trong mỗi ngôi nhà, khiến việc dọn dẹp trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều gia đình phải nhờ tới sự giúp sức của người thân, họ hàng để cùng xử lý khối lượng công việc chất chồng ngay trong đêm.
Anh Trần Văn Hiệp tranh thủ trở về nhà dọn dẹp sau khi nước lũ rút. Vợ anh đang túc trực chăm mẹ ốm nặng tại bệnh viện, hai con nhỏ gửi nhờ nhà em gái, chỉ còn một mình anh đối diện với ngôi nhà phủ đầy bùn đất. "Đêm qua tôi ngủ một mình trong nhà, không có điện và cứ một lúc lại ngó xuống xem nước đã dâng tới đâu", anh Hiệp chia sẻ. Trong điều kiện mất điện, thiếu nước sinh hoạt và chỉ ăn tạm mỳ tôm, anh Hiệp vẫn quyết tâm dọn dẹp để sớm đón vợ con về nhà.
Anh tranh thủ gọi video cho con gái để hỏi thăm và động viên con giữa lúc ngôi nhà vẫn còn ngổn ngang sau lũ. "Điện thoại cũng không dám dùng nhiều để tiết kiệm pin, chủ yếu chỉ để liên lạc với mọi người thôi. Có lẽ mấy hôm nữa nước mới rút hẳn, điện nước mới có trở lại, khi đó mình mới đón các con về nhà", anh chia sẻ.
Giữa kho hàng ngổn ngang sau lũ, ông Đặng Trần Lãm, chủ cơ sở sản xuất máy nông nghiệp, máy xây dựng và xe điện, gọi điện báo tình hình cho gia đình. Ông cho biết, trận lũ lần này khiến cơ sở của ông thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng. "Tối nay tôi sang mở kho hàng mà thấy đau lòng quá. Nước lũ dâng lên quá nhanh, máy móc rất nặng nên không kịp di chuyển", ông thở dài.
Nước lũ khiến nhiều máy móc và xe điện mới nhập bị hư hại nặng nề.
Tủ gỗ, bàn ghế và nhiều vật dụng giá trị khác bị nước cuốn trôi ra giữa đường. Sau khi nước rút, người dân cố gắng tát nước và di chuyển món đồ này lên vị trí khác để giảm thiểu thiệt hại.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết mực nước các sông đang giảm, song vẫn còn 6.100 hộ ở 49 thôn, tổ dân phố ngập cục bộ. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh khuyến cáo các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến lũ, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, công trình đê điều và sản xuất ven sông.