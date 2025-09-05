Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sau

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (phường Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ) không diễn ra lễ khai giảng.

Theo nhiều cán bộ, giáo viên nhà trường, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là đã nhiều năm nay, trụ sở chính của nhà trường không có học sinh, sinh viên theo học. Điều này dẫn đến nghịch lý: Trường vẫn tồn tại trên danh nghĩa, song cơ sở chính không có hoạt động giảng dạy thường xuyên.

Trao đổi với PV, ông Quản Trọng Lan, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng cho biết, hiện tại, việc tuyển sinh về cơ sở chính theo học gặp nhiều khó khăn. Theo ông Lan, nhà trường quản lý hơn 100 học sinh, tương đương 4 lớp được liên kết, đặt tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại tỉnh Phú Thọ và tỉnh Lào Cai.

Đã nhiều năm, tại trụ sở chính của trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng không có học sinh theo học. (Ảnh: XĐ)

Một giáo viên nhà trường cho biết, đây không phải năm đầu tiên mà 10 năm qua, trường không tổ chức lễ khai giảng. "Trong khi các trường trên cả nước rộn ràng tổ chức lễ khai giảng, học sinh nô nức tới trường mà tại trường không có lễ khai giang là điều đáng buồn", giáo viên nhà trường chia sẻ.

Theo giáo viên trên, tình trạng “trường không học sinh” không chỉ đặt ra câu hỏi về hiệu quả hoạt động, chất lượng đào tạo, mà còn liên quan đến việc sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực giáo dục.

Theo tìm hiểu của PV, trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng trước đây thuộc sự quản lý của Bộ Xây dựng và đến năm 2024, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận quản lý trường.

Sáng 5/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị chính thức tiếp nhận, quản lý trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng từ tháng 3/2025. Hiện tại nhà trường còn gặp nhiều khó khăn nên cần thời gian để từng bước tháo gỡ.

Theo vị lãnh đạo trên, việc không có học sinh theo học tại nhà trường là thuộc trách nhiệm quản lý của lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, việc tuyển sinh, đào tạo nghề với học sinh sinh viên trên thực tế gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường.