Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng mang theo những túi đồ lớn sau chuyến về quê dài ngày. Anh Minh Tuấn (quê Ninh Bình) cho biết đã di chuyển gần 3 tiếng bằng xe khách để trở lại Hà Nội. Trên tay anh là một bao tải lớn đựng đồ ăn do gia đình chuẩn bị sẵn. “Công việc bận rộn nên tôi ít có thời gian về quê. Mỗi dịp nghỉ lễ, bố mẹ lại chuẩn bị nhiều đồ để mang ra, phần để dùng dần, phần cũng là tình cảm của gia đình”, anh Tuấn nói.