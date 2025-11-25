+
+
Ngán ngẩm dự án 7.000 tỷ đồng ở Hà Nội 'đắp chiếu' suốt 15 năm
(VTC News) -
Được kỳ vọng là dự án bất động sản nổi bật tại phía Tây Hà Nội nhưng Khu đô thị Vibex tại phường Đông Ngạc vẫn là một bãi đất hoang suốt 15 năm qua.
Phan Quỳnh
