Nể phục nữ VĐV kiệt sức trên đường vẫn không bỏ cuộc, gồng mình bò qua vạch đích

Video: Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa kiệt sức trước vạch đích nhưng không bỏ cuộc.

Sáng 29/3, Hoàng Thị Ngọc Hoa để lại dấu ấn đặc biệt trên đường chạy của Giải Vô địch Quốc gia Marathon (Tiền Phong Marathon) diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hoà. Nữ vận động viên sinh năm 2000 về đích thứ hai sau đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ.

Dù không phải nhà vô địch, cách Ngọc Hoa về đích gây xúc động mạnh cho người xem cũng như các vận động viên khác trên đường chạy. Đâychính là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần nỗ lực hết mình không bỏ cuộc trong thể thao.

Hoàng Thị Ngọc Hoa kiệt sức trước vạch đích.

Trong khoảng 50 mét cuối, Ngọc Hoa tỏ rõ dấu hiệu kiệt sức. Cô đi bộ vài bước, sau đó cố gắng lấy lại nhịp chạy. Tuy nhiên, càng gần vạch đích, Ngọc Hoa càng xuống sức và mất thăng bằng. Cô hoàn thành đoạn cuối trong sự cổ vũ của khán giả và các vận động viên chạy cùng (thi đấu ở nội dung khác).

Đến sát vạch đích, Ngọc Hoa lảo đảo ngã xuống đường chạy. Cô cố gắng vươn tay chạm vạch và trườn qua đích, bấm đừng đồng hồ để hoàn thành phần thi. Đội ngũ y tế nhanh chóng có mặt để hỗ trợ vận động viên này.

Nữ vận động viên không bỏ cuộc, vươn tay trườn qua vạch đích.

Hoàng Thị Ngọc Hoa sinh năm 2000, quê Bình Phước là thành viên đội tuyển điền kinh quốc gia. Cô từng giành huy chương đồng SEA Games 31 năm 2022 với thành tích 2 giờ 57 phút 35 giây. Tuyển thủ này từng 4 lần vô địch marathon quốc gia.

Năm 2024, Hoàng Thị Ngọc Hoa lập kỷ lục quốc gia marathon với thành tích 2 giờ 44 phút 52 giây. Cô đạt thành tích này tại giải Vô địch marathon châu Á ở Hồng Kông, Trung Quốc.